Discipline – Enquête judiciaire à Casablanca pour interpeller des automobilistes ayant entravé le transport en commun en empruntant la voie du tramway

Fini le laxisme. Et pour cause, la préfecture de police de Casablanca a ouvert, mardi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent afin d’interpeller des automobilistes qui faisaient partie d’un cortège festif ayant emprunté la voie du tramway d’une manière ostentatoire, perturbant ainsi le transport en commun et mettant en danger la sécurité des usagers de la route.

Les enquêtes préliminaires et les enregistrements des caméras de surveillance ont révélé que les faits remontent au dimanche 13 août, tôt dans la matinée, lorsque les conducteurs de plusieurs véhicules, qui faisaient partie d’un cortège de mariage, ont emprunté les voies réservées au tramway au niveau de la zone d’Ain Sebaâ, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale.

+ 6.313 infractions liées à l’utilisation des voies de busway et de tramway +

Les investigations menées ont permis d’identifier les conducteurs de plusieurs voitures qui apparaissaient dans ces enregistrements, a précisé la même source, notant que l’un d’eux a été interpellé et son véhicule placé en fourrière municipale.

Le conducteur contrevenant a été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, poursuit la même source, faisant savoir que les recherches et les enquêtes sur terrain se poursuivent de manière intense en vue d’appréhender tous les individus impliqués dans ces faits et qui ont été tous identifiés.

Parallèlement à l’enquête judiciaire en cours dans le cadre de cette affaire, qui a fait l’objet d’enregistrements circulant sur les réseaux sociaux, la Préfecture de police de Casablanca précise que les opérations de contrôle routier effectuées entre le 1er février et le 14 août ont abouti à la constatation de 6.313 infractions liées à l’utilisation des voies de busway et de tramway par les usagers de la route (en voiture ou en moto), conclut le communiqué.

Article19.ma