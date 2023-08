Focus – Le Maroc aurait soumet « officiellement » sa candidature pour rejoindre les BRICS (Média)

Le Maroc aurait soumis « officiellement » sa candidature pour rejoindre le groupe BRICS – ou le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, alors que cette demande précède le sommet très attendu de la semaine prochaine en Afrique du Sud, selon le site asiatique wionews.com.

Avec cela, le Royaume du Maroc rejoint d’autres nations comme l’Arabie saoudite, l’Indonésie et l’Égypte, qui se affrontent également pour une place dans l’alliance économique, ajoute la même source.

Le prochain sommet en Afrique du Sud réunira environ 60 chefs d’État et établira des normes expansionnistes pour d’éventuels nouveaux membres des BRICS. Cependant, selon Coin Gape, la décision finale sur les pays qui rejoindront le groupe sera probablement reportée.

+ Promotion des monnaies locales au sein du bloc +

S’adressant à Bloomberg, l’ambassadeur des BRICS en Afrique du Sud, Anil Sooklal a précisé que le prochain sommet se concentrera sur la promotion des monnaies locales au sein du bloc.

« Le trading en monnaies locales est clairement à l’ordre du jour, a-t-il déclaré, ajoutant : « Il n’y a pas de point à l’ordre du jour de la dédollarisation à l’ordre du jour des BRICS ».

« Le dollar restera une monnaie mondiale de premier plan, c’est une évidence », a déclaré Sooklal.

Il estime que contrairement à certains récits qui font le tour, le bloc n’est pas un contre l’Occident ou le G7. Au lieu de cela, l’alliance vise à « faire avancer l’agenda du Sud mondial et à construire une architecture mondiale plus inclusive, représentative, juste et équitable ».

+ Autres candidats… +

Selon le principal diplomate sud-africain en charge des relations avec le bloc, plus de 40 pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre le groupe des nations BRICS. Les pays qui ont exprimé leur intérêt sont l’Algérie, l’Argentine, l’Iran, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Cuba, la République démocratique du Congo, les Comores, le Gabon et le Kazakhstan.

Auparavant, en juillet, l’Algérie a demandé une place dans le bloc et a également présenté une demande pour devenir membre actionnaire de la BRICS Bank, selon un rapport de Reuters, elle cherche à rejoindre l’alliance économique pour ouvrir de nouvelles opportunités économiques.

‮ »‬Nous avons officiellement postulé pour rejoindre le groupe BRICS, nous avons envoyé une lettre demandant à être actionnaires de la banque … La première contribution de l’Algérie à la banque sera de 1,5 milliard de dollars », a déclaré le président algérien Abdelmadjid Tebboune, tel que cité par Ennahar TV.

Reuters rapporte que la nation qui est riche en réserves de pétrole et de gaz cherche à diversifier son économie et à renforcer son partenariat avec des pays comme la Chine.

Les BRICS, qui comprennent le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, représentent plus de 40 % de la population mondiale et environ 26 % de l’économie mondiale.

Article19.ma