Actualité – L’Artisanat marocain part à la conquête du Salon NY NOW du 13 au 16 août à New York

Le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire renforce ses efforts de promotion dans le marché américain, dans ce cadre, la Maison de l’Artisan (MDA) participe, du 13 au 16 août 2023, au Salon américain « NY NOW », un événement B to B, bisannuel, dédié au design, à la décoration, aux accessoires d’intérieur, à l’ameublement et aux articles de cadeaux, selon un communiqué.

Réputées pour leurs créations originales et répondant aux exigences du marché américain, six entreprises d’artisanat marocain ont été sélectionnées pour participer à cet événement majeur. Il s’agit de Callitris, spécialisée en articles décoratifs en bois et bougies (Rabat) ; Maäyaz Jewelry, bijoux et accessoires en Sfifa (Casablanca) ; Dounia home, luminaires (Marrakech) ; Milsouls, habits, chaussures et sacs en rafia (Tanger) ; Key Value, verrerie, poterie et bougies (Casablanca) et Some Slow Concept, décoration, mobilier et art de la table (Marrakech).

+ « Morocco Handmade » +

Le marché américain étant un marché très exigeant, ces entreprises feront partie des 2300 exposants du Salon, grâce au soutien de la Maison de l’Artisan et exposeront ainsi leurs produits dans le stand « Morocco Handmade ». Aménagé sur une superficie de 111 m², ce dernier crée un équilibre subtil entre tradition et modernité, promettant une immersion complète dans l’univers créatif de l’Artisanat Marocain.

Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire souligne : « La participation du Maroc à ce Salon est stratégique à plus d’un titre. Elle s’inscrit d’abord dans les efforts de promotion du « Morocco Handmade » auprès des marchés importants, comme le marché américain, qui est notre premier importateur dans le monde des produits de l’Artisanat. Elle vise également à soutenir le positionnement de l’Artisanat Marocain et sa notoriété croissante sur les marchés extérieurs, en permettant aux enseignes marocaines d’être en contact direct avec une cible potentielle de 25 000 visiteurs professionnels du Salon NY Now, qui comptent grands producteurs, revendeurs, designers et prescripteurs internationaux. »

