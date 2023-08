Zoologie – Le parc national d’Al Hoceima abrite le Balbuzard pêcheur, l’un des rapaces les plus rares au monde

Le parc national d’Al Hoceima abrite le Balbuzard pêcheur, l’un des rapaces les plus rares au monde, qui vit également au Parc naturel marin du Cap Corse.

Le Balbuzard pêcheur est un rapace diurne, vivant des poissons qu’il pêche près de la surface. Il fréquente les lacs, étangs et rivières, dont les eaux sont claires, poissonneuses et non polluées, mais également les côtes maritimes, notamment les côtes rocheuses, comme celle de Bakioua dans la province d’Al Hoceima.

Cet oiseau contribue grandement à la préservation de la biodiversité marine et côtière et joue un rôle important dans l’amélioration de la qualité des stocks de poissons au parc national.

+ Des espèces menacées +

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Association de gestion intégrée des ressources (AGIR), Houcine Nibani, a souligné que le Parc national d’Al Hoceima a été créé pour protéger cette espèce de rapaces, qui figure sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) des espèces menacées, notant que cet oiseau choisit les imposantes falaises du parc comme son refuge, dont la saison de reproduction commence entre février et avril.

M. Nibani a précisé que le mâle défend farouchement la zone autour de son nid et son territoire dans les falaises imposantes de Bakioua, soulignant que son nid, qui est fait à partir de tiges et plantes sèches, est une structure imposante construite sur les falaises ou les pitons rocheux qui se trouvent à proximité de la mer.

Pour préserver cette espèce d’oiseau, il a été procédé au bagage des petits balbuzards pêcheurs en 2012 pour suivre l’évolution et le parcours de cette espèce fragile, a fait savoir le responsable, soulignant que cette opération est une étape importante dans le processus de préservation des rapaces rares, d’autant plus que toutes les organisations environnementales internationales appellent à protéger cette espèce d’oiseau menacée d’extinction, à travers la protection de l’environnement dans lequel elle vit.

Le bassin méditerranéen abrite des espèces de rapaces rares au monde, tels que « le goéland d’Audouin », « le goéland leucophée », « le cerf-volant », « le pétrel » et « la sterne », entre autres.

Le Parc national d’Al Hoceima, l’un des plus beaux sites naturels de la Méditerranée, œuvre à protéger ces oiseaux et à fournir un environnement propice à la reproduction et à l’augmentation de la population des espèces menacées.

Article19.ma