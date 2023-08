Agriculture – Les températures record au Maroc retarderont la saison des tomates et des légumes précoces

Alerte. Un record absolu de température a été enregistré au Maroc, le vendredi 11 août à 13h33, avec 50,4°C relevés dans la région de Souss Massa, la canicule a duré 3 jours et a été accompagnée de Chergui, vents chauds et secs provenant du Grand Sahara, et de tempêtes de sable, les producteurs recensent les dégâts et prévoient un impact important sur la saison.

Un producteur de tomates basé dans la région de Souss Massa a déclaré au site spécialisé freshplaza.com : « Nous sommes encore en train d’évaluer les dégâts, et il est encore trop tôt pour les quantifier. Mais je peux dire que les dégâts sont assez importants. Les coups de soleil ne sont pas généralisés, mais il s’agit tout de même de grandes surfaces qui devront être replantées. »

Ajoutant que : « Les températures ont atteint 55° dans les serres, et la vague est restée trop longtemps, jusqu’à 48 heures, alors que même la nuit les températures atteignaient 45°. La chaleur était également accompagnée de tourbillons de sable. »

+ C’est la 1ere fois que la température au Maroc dépasse les 50 degrés Celsius +

La canicule est arrivée à un mauvais moment, selon le producteur, il explique : « Elle est arrivée au moment où nous adoptons de nouvelles semences pour faire face aux problèmes phytosanitaires, ce qui signifie qu’il y aura une pénurie de semences pour remplacer les plantes perdues à cause des coups de soleil. Une grande partie des tomates, des poivrons et des autres cultures précoces sont cultivés en vue du début de la campagne en octobre. Cela signifie que la saison des tomates et des légumes précoces sera retardée cette année, bien qu’il soit encore trop tôt pour donner des chiffres sur le retard réel ou les volumes perdus ».

Selon un communiqué de presse du ministère de l’équipement et de l’eau, qui cite la direction de la météorologie nationale, c’est la première fois dans l’histoire que la température au Maroc dépasse les 50° C.

Le record de température a été enregistré dans la région de Souss Massa, l’un des bastions agricoles du Maroc, où se trouve une grande partie de la production de tomates, de légumes primeurs, de fruits rouges, de fruits à noyau et de fruits de saison.

Article19.ma