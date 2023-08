France / Afrique – “Mauvaises nouvelles” pour ces pays africains, leurs étudiants ne sont plus éligibles

Compte tenu de la situation politique dans ces pays africains, la France a décidé de suspendre l’octroi aux demandeurs de visa, selon un communiqué de Campus France.

Le Burkina Faso et le Mali sont placés en “zone rouge” par la France et leur ressortissants ne pourront plus pour le moment avoir un visa auprès du consulat de France.

Ainsi, les étudiants se trouvant actuellement sur le sol burkinabé ou malien n’ont malheureusement plus la possibilité d’entamer un parcours d’études en France, en raison de l’inaccessibilité du visa pour les voyages, affirme-t-on.

À noter que l’ambassadrice de France, Aichayou Boulama Kané au Niger est considérée “persona non grata” par les nouveaux maîtres de Niamey.

Pour rappel, Campus France a été créé en 2010. C’est est une agence chargée de la promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger, de la gestion des bourses des gouvernements français et étrangers et de l’accueil des étudiants internationaux. Elle gère également une plateforme Internet nommée « Études en France » qui accompagne l’inscription des étudiants étrangers.

Article.19