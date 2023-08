Opinion – Le déluge auquel sont confrontés les dirigeants africains va s’aggraver

Par Alex de Waal *

Une bande ininterrompue de pays africains, de l’océan Atlantique à la mer Rouge, est désormais sous régime militaire. Mali, Guinée, Tchad, Soudan, Burkina Faso et, plus récemment, Niger. Certains des putschistes ont déposé des dirigeants élus, comme le président du Niger, Mohamed Bazoum. D’autres ont devancé les élections ou même renversé les dirigeants qu’ils avaient installés.

C’est plus qu’une série d’événements lointains et regrettables. C’est un signe qu’une grande partie du continent – principalement dans une zone au sud du Sahara connue sous le nom de Sahel – a abandonné la voie de la construction d’États fonctionnels. Cela soulève une question troublante qui touche le monde entier : comment les pays pauvres et peu sûrs peuvent-ils forger l’ordre politique et donner à leurs citoyens la confiance qu’un gouvernement démocratique peut fournir ce dont ils ont besoin ?

Jusqu’à présent, les responsables à Washington, Bruxelles, Londres et Addis-Abeba, où se trouve le siège de l’Union africaine, ont réagi à chaque coup d’État militaire successif comme à sa propre crise. Certains observateurs voient des conspirations à Moscou ou des réseaux terroristes à l’œuvre, mais en vérité, le groupe russe Wagner et les djihadistes locaux ne sont que des opportunistes. Dans chaque pays récemment pris en charge par des généraux, la corruption a vidé l’administration civile et sapé la crédibilité des politiciens, tandis que les soldats ont été renforcés par des patrons étrangers qui voulaient des bases militaires, une coopération contre le terrorisme et le contrôle des migrations.

La démocratie ne peut survivre si elle ne produit pas de résultats. Comme le reste du monde, les Africains veulent des emplois, une nourriture et un logement abordables, une éducation et des soins de santé de qualité. Ils veulent la paix et la sécurité et la chance de déterminer le cours de l’avenir de leur propre nation sans se faire dire ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire par des puissances étrangères. Dans une grande partie de l’Afrique, les citoyens veulent aussi massivement la démocratie , mais ils sont frustrés lorsque les dirigeants élus ne tiennent pas leurs promesses. Lorsque les gens accueillent favorablement un coup d’État, c’est souvent parce qu’ils y voient la voie vers un gouvernement mieux élu.

Partout dans le monde, les dirigeants démocrates ont du mal à faire des promesses crédibles aux électeurs dans un contexte d’inflation, de pénuries, de criminalité et d’insécurité croissantes. Les dirigeants africains n’ont aucune marge de manœuvre. Ils sont pris au piège entre des lames de ciseaux mortelles : des défis bien plus grands et une capacité gouvernementale bien moindre pour y répondre. J’ai entendu un jour Meles Zenawi, ancien Premier ministre éthiopien, dire que gouverner son pays, c’était comme courir devant une avalanche. M. Zenawi n’était pas un démocrate, mais son diagnostic de la situation difficile des dirigeants africains semble plus prémonitoire d’année en année.

Les plus grosses pierres de l’avalanche d’aujourd’hui sont économiques. Les pays africains ont besoin d’investissements étrangers, mais en dehors du pétrole, du gaz et des minéraux, ils n’offrent presque jamais les taux de rendement qui peuvent rivaliser avec les principales actions de Wall Street. Trop souvent, les investisseurs veulent des transactions rapides et des rendements rapides. L’Afrique perd chaque année près de 90 milliards de dollars – soit 3,7% de son produit intérieur brut – en flux financiers illicites, selon les Nations Unies, principalement à cause de transactions mal évaluées au sein de sociétés transnationales. Il y a aussi une nouvelle crise de la dette africaine, avec une grande partie de l’argent dû à la Chine pour l’exploitation minière, les transports et les télécommunications.

En matière d’emplois, les pays africains ne peuvent pas rivaliser avec la Chine et d’autres pays asiatiques dans le secteur manufacturier à bas salaires, comme le textile et la chaussure ; au lieu de cela, ils deviennent des dépotoirs pour la mode rapide non désirée. Dans le passé, les communautés sahéliennes dépendaient de l’élevage, de l’agriculture saisonnière et du commerce transsaharien. Aujourd’hui, l’agriculture ne peut pas employer suffisamment de personnes et les producteurs alimentaires commerciaux ne peuvent pas être compétitifs sur les marchés mondiaux. Les anciennes routes commerciales qui apportaient autrefois la richesse aux villes en bordure du désert sont devenues des plaques tournantes pour les passeurs et les trafiquants d’êtres humains.

La pandémie a accéléré le glissement de terrain. L’augmentation des coûts des importations alimentaires a été aggravée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie – et a été encore plus accentuée par le récent retrait de Moscou de l’ Initiative céréalière de la mer Noire . Le changement climatique joue également son rôle : les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur et les saisons de croissance imprévisibles ont durement frappé les économies africaines.

Chaque défi est intensifié par la démographie. Le Niger a la population qui connaît la croissance la plus rapide au monde, à plus de 3 % par an. Les 10 pays du Sahel, où les dominos du coup d’État sont en train de tomber, abritent aujourd’hui environ 354 millions de personnes. La population de plusieurs de ces pays devrait plus que doublerd’ici 2050. D’ici là, l’Afrique comptera 40 % de la jeunesse mondiale âgée de 15 à 24 ans. La taille des classes dans les écoles et les universités augmente plus vite que les enseignants ne peuvent être formés . Les jeunes entrent sur le marché du travail en nombre qui dépasse de loin l’expansion des emplois.

L’Europe et les pays arabes riches veulent garder les travailleurs africains en Afrique, mais la plupart de leurs fonds et de leurs énergies pour ce faire servent à dissuader les migrants de partir – et non à créer les emplois dont les gens ont besoin pour rester. Les flux migratoires d’aujourd’hui ne sont qu’un filet par rapport à ce qui est à venir si nous continuons à faire comme si de rien n’était.

Tous les gouvernements civils qui ont été renversés ces dernières années n’ont pas réussi à répondre aux besoins fondamentaux de la population : emploi, sécurité, éducation, soins de santé. Les dirigeants de la junte sont souvent acclamés brièvement par des citoyens frustrés, mais à long terme, ils ne peuvent pas non plus être à la hauteur. Ils peuvent faire preuve de bravade, gagner des applaudissements pour avoir expulsé d’anciennes puissances coloniales et générer de l’énergie autour de campagnes à court terme, en particulier contre les insurgés. Mais cette mascarade ne peut pas être maintenue longtemps, en partie parce que l’aide est réduite et que les investisseurs sont découragés.

Sous le président Biden, le mot d’ordre de la politique américaine envers l’Afrique a été « stabilité ». Washington répond aux coups d’État et aux conflits en Afrique au cas par cas, en essayant de minimiser la perturbation des objectifs américains dans la région, y compris la coopération antiterroriste. Cette stratégie fait gagner du temps, mais elle ne résout pas les problèmes.

Déçus par les échecs de la construction de l’État en Afghanistan et en Irak, et par le résultat désastreux de l’intervention en Libye, les États-Unis risquent d’oublier les périls posés par les États défaillants. L’Amérique ne peut pas imposer de modèles ; chaque pays a des défis uniques et doit tracer sa propre voie.

Mais Washington et ses alliés devraient montrer la voie en créant les conditions économiques plus larges permettant aux pays de répondre aux demandes légitimes de leurs citoyens.

L’administration Biden s’en remet aux dirigeants africains lorsqu’elle s’engage avec le continent, ce qui est, bien sûr, la seule chose raisonnable à faire. Jusqu’à présent, c’était sa position sur le coup d’État au Niger. La meilleure option est la négociation – soutenue par l’isolement diplomatique et des sanctions ciblées – visant à réinstaller M. Bazoum dans ses fonctions. En dernier recours, Washington pourrait peser de tout son poids derrière les pays voisins envoyant des troupes pour faire respecter le principe de l’Union africaine, établi en 2001, de rejeter une prise de pouvoir anticonstitutionnelle. Mais le consensus des nations ouest-africaines pour une étape aussi importante n’est pas encore ferme.

* Alex de Waal est le directeur exécutif de la Fondation pour la paix mondiale à l’Université Tufts.

N/B : cet chronique a été publiée ce 14 Août 2023 dans le New York Time, rubrique : Guest Essay

