Intelligence Artificielle – San Francisco donne le feu vert à l’utilisation des Robotaxis malgré « les risques »

Inédit. Aux État-Unis les taxis sans chauffeurs de Waymo et Cruise vont désormais pouvoir proposer des courses payantes dans toute la ville de San Francisco, de jour et de nuit, après un vote favorable des autorités californiennes jeudi.

La California Public Utilities Commission (CPUC), chargée de superviser les véhicules autonomes, a voté à trois membres contre un en faveur des requêtes de Waymo, filiale d’Alphabet (maison mère de Google), et de Cruise (General Motors) pour étendre leurs services, selon le site américain Axios.

+ Perturbation de la circulation et accidents +

Plus de 40 entreprises, dont Waymo et Cruise, ont reçu des autorisations pour tester leurs services de voitures autonomes à San Francisco. Waymo, propriété d’Alphabet (Google), exploite actuellement 250 véhicules autonomes, tandis que Cruise, propriété de General Motors, en exploite 100 le jour et 300 la nuit.

Cependant, les responsables de San Francisco ont fait valoir que les voitures autonomes perturbaient la circulation, les lignes de bus et les scènes d’urgence.

Cruise a déclaré avoir enregistré 177 incidents au cours desquels il a dû récupérer un robotaxi bloqué au cours des six premiers mois de cette année environ, tandis que Waymo a déclaré avoir enregistré 58 incidents de ce type au cours d’une période similaire.

Des voix d’opposition s’élèvent depuis quelque temps pour demander aux autorités fédérales de réfléchir sérieusement aux conséquences de cette décision en vue de « revoir » le modèle des véhicules Zoox de San Francisco afin de garantir la sécurité des clients.

Le débat reste ouvert …

Article19.ma