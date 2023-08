Focus – 5 voyages en trois mois, dans une « tournée éclair » de Netanyahu en Turquie, aux USA et au Maroc (Média)

Agenda. La période de septembre à décembre verra le Premier ministre israélien effectuer toute une série de visites diplomatiques importantes à l’étranger, les arrêts incluent la Turquie et Chypre, ainsi que le siège de l’ONU.

De début septembre à décembre, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, effectuera au moins cinq voyages à l’étranger, dont certains sont particulièrement souhaitables dans le domaine diplomatique, selon israelhayom.com.

Ce n’est que le week-end dernier que la visite prévue de Netanyahu à Chypre a été reportée, son premier vol pour la saison des visites politiques étant prévu les 3 et 4 septembre, précise la même source.

Les vols de Netanyahu ont été annulés le mois dernier lorsqu’il est tombé malade et a subi une opération de stimulation cardiaque. Le processus, qui a duré plusieurs semaines, a commencé par un rapport de déshydratation et s’est terminé par une intervention nocturne du Premier ministre pour l’équiper de l’appareil, après quoi le bureau du Premier ministre a signalé que les médecins avaient conseillé à Netanyahu de se reposer, et ses voyages à Chypre et à la Turquie ont été reportés.

+ Réconciliation entre Israël et la Turquie +

La visite diplomatique à Chypre comprendra une rencontre avec le Premier ministre chypriote, une rencontre séparée avec le Premier ministre grec, puis une réunion tripartite des trois politiciens. Le voyage à Chypre a été décidé suite à la réconciliation entre Israël et la Turquie, qui aurait pu assombrir les relations entre les deux pays. Netanyahu avait l’intention d’exprimer d’abord son engagement envers une alliance avec Chypre et la Grèce, et seulement ensuite de se rendre en Turquie.

Cet arrangement sera également maintenu dans le nouveau calendrier politique du Premier ministre. Il s’agit de la première rencontre entre Netanyahu et le président Recep Tayyip Erdogan après la rupture des liens avec la Turquie suite aux événements du Mavi Marmara en 2010, ainsi que très probablement la seule première rencontre bilatérale officielle. Le président Isaac Herzog a fait les premiers pas pour « réchauffer » les relations et c’est maintenant au tour de Netanyahu.

Du 18 au 23 septembre, Netanyahu participera au débat général annuel de l’Assemblée des Nations Unies à New York, mais on ne sait pas encore quand il prononcera son discours attendu. L’ordre des discours des dirigeants est généralement organisé une dizaine de jours avant le début de la convention, l’ordre de placement étant le suivant : les rois d’abord, puis les présidents et premiers ministres, et enfin les ministres.

Le voyage devrait avoir lieu immédiatement après Roch Hachana (le Nouvel An juif), et Netanyahu s’envolera un jour avant de prononcer son discours. Dans le cadre de son séjour aux Nations Unies, Netanyahu tiendra des réunions politiques avec des dirigeants qui viendront également au rassemblement. Le fait que tous les dirigeants résident au même endroit permet de programmer plus facilement des rencontres bilatérales. Le programme complet, comme mentionné, devrait être affiché plus près du voyage.

+ Rencontre avec Joe Biden +

La rencontre tant attendue entre le président américain Joe Biden et Netanyahu devrait avoir lieu entre septembre et octobre. La Maison Blanche a réitéré sa position selon laquelle les équipes tentent toujours de coordonner la réunion, qui devrait avoir lieu à l’automne. Selon les évaluations à Jérusalem, la réunion devrait se tenir à la Maison Blanche au cours de ces deux mois. Biden et Netanyahu se sont entretenus le 16 juillet, à la veille du voyage du président israélien à la Maison Blanche.

Les États-Unis surveillent de près ce qui se passe en Israël, principalement à cause des protestations contre la réforme judiciaire. Bien que jusqu’à présent un seul projet de loi ait été adopté, la Maison Blanche a demandé à plusieurs reprises à Israël de réduire les frictions et de parvenir à un large consensus.

Biden a dit la même chose à Herzog et a souligné qu’il y avait de grandes tâches à accomplir par les deux pays et qu’il était difficile de progresser en raison des tensions en Israël. C’est aussi la raison pour laquelle Netanyahu a pris la décision de modifier activement l’agenda de son gouvernement depuis la fin de la session d’été de la Knesset.

Il a demandé à ses ministres et aux membres de la Knesset de ne plus commenter la législation juridique et de présenter à la place le travail administratif auquel chacun d’eux est confronté, Netanyahu se concentrant sur trois objectifs principaux : les transports et les infrastructures, la haute technologie et l’IA , et lutter contre la vie chère.

Un changement d’ordre du jour devrait aider Netanyahu à faire avancer ses objectifs politiques vis-à-vis des États-Unis, principalement un accord de normalisation avec l’Arabie saoudite et la promotion du programme d’exemption de visa avec les États-Unis. Les deux questions seront tranchées par l’administration américaine dans les mois à venir – d’ici la fin de l’année et le début de l’année électorale aux États-Unis.

+ Visite au Maroc, Insha’Allah ! +

Le cinquième voyage de Netanyahu devrait être au Maroc. Pour rappel, le mois dernier, une invitation officielle a été reçue du roi du Maroc, suite à l’annonce par Israël qu’il reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental. Depuis lors, le bureau de Netanyahu a indiqué que des efforts étaient déployés pour trouver une date convenable pour les deux parties et, selon les estimations, ce voyage au Maroc devrait être inclus dans le programme chargé du Premier ministre au cours des mois d’automne et d’hiver.

Depuis la signature des accords d’Abraham, Netanyahu n’a pas effectué de voyage officiel au Maroc, mais les ministres de son gouvernement actuel se sont rendus dans le pays à plusieurs reprises. Ironie du sort, celui qui a inauguré les relations officielles entre Israël et le Maroc en août dernier est l’actuel chef de l’opposition Yair Lapid, alors ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Naftali Bennett.

La grande finale du programme politique chargé de Netanyahu aura lieu lorsqu’il rejoindra l’équipe israélienne qui se rendra à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2023 aux Émirats arabes unis en novembre. En mai dernier, Netanyahu et Herzog ont été invités par les Émirats arabes unis à prendre la parole lors de la conférence. Ce sera également le premier voyage de Netanyahu aux Émirats arabes unis depuis la signature des accords d’Abraham à la Maison Blanche.

Pas moins d’un millier d’Israéliens, dont beaucoup d’hommes d’affaires dans 30 délégations de différentes entreprises qui rejoindront la délégation officielle du gouvernement israélien conduite par le ministère des Affaires étrangères, devraient se rendre à la conférence. Avant même le voyage, le ministre de la Protection de l’environnement Idit Silman devrait exiger la promulgation d’une importante loi sur le climat à la Knesset, qui sera une réalisation officielle à présenter lors de la conférence, ajoute la même source.

Le calendrier des campagnes politiques de Netanyahu est soumis au retour de la Knesset de ses vacances d’été et dans la mesure où il parviendra effectivement à contrôler l’agenda d’ici là et à empêcher une législation supplémentaire, comme le souhaiteraient ses partenaires. Un autre calendrier qui chevauche l’agenda politique est celui de la Cour suprême, qui devrait se réunir deux fois en septembre pour une discussion dramatique sur la Loi fondamentale : amendement judiciaire sur les clauses de raisonnabilité (l’amendement interdit aux juges d’annuler les décisions du gouvernement pour des motifs déraisonnable), ainsi que la saga en cours de la convocation du Comité des candidatures à la magistrature

Les objectifs politiques, vis-à-vis des objectifs internes que la coalition s’est fixés sous la direction de Netanyahu, ainsi que devant les tribunaux, ont créé une trajectoire de collision et Netanyahu devra manœuvrer avec succès entre les défis à l’intérieur, afin d’atteindre l’objectif objectifs qu’il s’est fixés en dehors des frontières d’Israël, affirme la même source.

Article19.ma