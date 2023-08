Histoire – Le milliardaire Elon Musk s’intéresse au célèbre voyageur marocain Ibn Battouta

Le milliardaire Elon Musk a annoncé dans un post sur X mercredi et a recommandé un podcast qui raconte l’histoire l’histoire du célèbre voyageur marocain du XIVème siècle, Ibn Battouta.

« Je recommande vivement le podcast ‘The Explorers’ pour des histoires d’exploration de nombreuses cultures à travers les âges », lit-on dans un message de Musk destiné à ses followers. « Je découvre actuellement Ibn Battouta, un explorateur islamique incroyablement globe-trotter », souligne-t-il.

Highly recommend “The Explorers” podcast for stories of exploration of many cultures over the ages.

Am currently learning about Ibn Battuta, an amazingly widely traveled Islamic explorer.

