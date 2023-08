Musique – Des artistes de renommée mondiale au 22è festival Tanjazz, prévu du 22 au 24 septembre à Tanger

Le festival Tanjazz se tiendra du 22 au 24 septembre à Tanger, avec la participation d’une pléiade d’artistes de renommée mondiale, ont annoncé les organisateurs.

Organisée depuis l’année dernière par l’agence Seven PM, producteur exécutif de Jazzablanca, Casa Anfa Latina et Village Casa Anfa, et soutenue par la Fondation BMCI, sponsor officiel du Festival depuis 2008, cette nouvelle édition de Tanjazz proposera une programmation enrichie, pour profiter pleinement de la magie de la capitale du Détroit, souligne un communiqué des organisateurs.

L’ambition est d’offrir une expérience festivalière fidèle à l’ADN de Tanjazz, poursuit-on de même source, notant que la nouvelle équipe d’organisation prolonge ainsi cette promesse d’ouverture et de découverte, tout en élargissant le rayonnement du festival à de nouveaux publics.

+ Deux jours de fête au sein du Palais des Institutions Italiennes +

D’après les organisateurs, pour cette 22ème édition, Tanjazz offrira deux jours de fête au sein du Palais des Institutions Italiennes (accès payant) avec 14 concerts, mais aussi des concerts et fanfares en accès gratuit, que le public découvrira à travers la ville durant les trois jours.

Tanjazz promet des moments mémorables, notamment avec le retour de la grande scène extérieure du Palais, la scène BMCI, ainsi que la programmation des “Jam Sessions”, ajoute le communiqué, soulignant que ces scènes, tant appréciées par les festivaliers comme par les musiciens, offriront à nouveau des moments de communion et de célébration musicale inoubliables.

Le public aura ainsi rendez-vous avec le groupe légendaire The Gipsy Kings ft Nicolas Reyes, maîtres de la rumba flamenca, ainsi que Omar Sosa (Cuba), Tigran Hamasyan (Arménie) et Roberto Fonseca (Cuba), trois musiciens prodigieux et inclassables de la scène Jazz internationale.

Cette édition verra également la participation le chanteur italien de soul Mario Biondi, le jeune pianiste français, virtuose du boogie-woogie, Nirek Mokar, et le trompettiste de La Nouvelle-Orléans James Andrews.

Swing, Jazz, Blues, Rock, Soul et World Music, la suite de la programmation sera dévoilée début septembre, et illustrera les ambitions et l’engagement du festival à offrir aux Tangérois fidèles, aux festivaliers venus de l’ensemble du Maroc, mais aussi aux nombreux étrangers habitués de Tanjazz, une édition festive et un voyage musical sans pareil.

Article19.ma