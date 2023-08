Focus – Barbie est-elle féministe ? Pas pour toutes les femmes (Média)

Le film Barbie est un succès marketing, « mais sa vision limitée ne s’applique pas à la plupart des femmes, pour qui le monde est sombre, pas rose », affirme Priyamvada Gopal, enseignante à la faculté d’anglais de l’université de Cambridge dans une analyse publiée sur aljazeera.com.

Deux semaines après sa sortie, Barbie est sans aucun doute l’un des grands succès marketing de notre époque, ayant transformé une publicité d’entreprise de deux heures en cinéma avec une crédibilité indie-street et attiré un vaste public vêtu de rose pour le voir dans ses semaines d’ouverture.

Le film est produit par Mattel, la même société qui fabrique les poupées emblématiques – qui ont besoin d’une mise à jour publicitaire face à la baisse des ventes – et réalisé, dans un choix d’entreprise avisé, par la réalisatrice Greta Gerwig, qui, en tant que réalisatrice de films indépendants, a une réputation non corporative.

Je ne doute pas qu’un grand nombre de ces dizaines de milliers qui ont afflué vers le film lors de sa semaine d’ouverture se sont énormément amusés. Il y a des paillettes, des numéros de danse amusants, des allusions campy à d’autres films, de beaux acteurs principaux et du rose brillant – beaucoup.

De plus, dans les sociétés riches qui ont atteint une large immunisation, nous nous croyons être de l’autre côté des horreurs de la pandémie de COVID-19. Cela a donné de la joie à beaucoup de gens de pouvoir se presser dans les cinémas à proximité immédiate et audacieuse. Le week-end d’ouverture du film concernait peut-être moins le film lui-même que les plaisirs, enfin, d’un rassemblement social de masse à l’intérieur.

+ Une vision légèrement satirique des doubles standards sexiste +

La vérité est que le film en lui-même n’explique pas les foules. Comme le dit une critique généralement sympathique dans le magazine Vanity Fair, le film a quelques moments de vrai rire, mais n’est autrement que légèrement amusant dans des endroits où il y a beaucoup trop de blagues savantes « qui claquent comme du plastique bon marché ».

Incapable d’être un film vraiment percutant – les payeurs corporatifs de la poupée étaient peu susceptibles de lui permettre d’aller aussi loin. Ce que Barbie propose en fin de compte est une vision légèrement satirique des doubles standards sexistes, des salles de conseil d’entreprise et des garçons enclins à mal se comporter s’ils en ont l’occasion.

Rien de terrible, autre qu’une « blague » étonnamment mal conçue sur les Amérindiens et les épidémies de variole, mais aussi rien de brillant – et pas mal d’ennuis surprenants.

Barbie est un film pop-corn en fin de compte, même si quelques égos masculins fragiles l’ont trouvé désagréable. Il n’est pas nécessaire d’en exiger plus.

Pourtant, beaucoup est fait pour s’accrocher à cette confection scintillante, rien de moins que le présent et l’avenir du féminisme et, bien sûr, comme toujours, le féminisme libéral américain ne revendique rien de moins que l’univers des femmes.

+ « Nous, les filles, pouvons tout faire » +

Le film a été largement adulé par les milieux politiquement progressistes. Un certain nombre d’universitaires ont été ravis par les allusions sournoises du film aux études de genre et à la théorie littéraire (faites à mort, grommela Vanity Fair, avec une certaine justification).

Nous sommes tellement habitués à être ignorés ou dénigrés en tant que profession que les nouvelles joies d’être reconnues sont peut-être compréhensibles : « Agence féminine » ! ‘Dissonance cognitive’! ‘Patriarcat’! « Archives » ! Point pris.

L’écrivaine féministe de renom, Susan Faludi, est allée jusqu’à affirmer que « vous ne pourriez pas écrire le scénario sans 30 ans d’études sur les femmes ». La plateforme libérale Vox a décrit le film comme « à peu près aussi subversif qu’un film peut l’être tout en étant produit par l’une de ses cibles ».

Pendant ce temps, la vénérable publication américaine de gauche, The Nation, a déclaré que plus que le féminisme, la grandeur du film résidait dans la façon dont il ennoblissait « une sorte d’amour rarement pris au sérieux : l’amour de l’artifice, des objets et des surfaces ».

L’éditrice de The Nation, Katrina vanden Heuvel, a fait valoir dans le Guardian que Barbie elle-même incarnait les aspirations émancipatrices autour de la justice de genre que la droite américaine craignait, incarnée dans la devise de la poupée : « Nous, les filles, pouvons tout faire ».

+ Le « choix » féminin que Barbie +

La joie exultante avec laquelle Barbie a été accueillie dans ces quartiers progressistes témoigne de la puissance persistante d’un dangereux conservatisme patriarcal américain qui a sans aucun doute fait beaucoup de dégâts ces dernières années. Le film « veut que les filles imaginent les possibilités », déclare Vanden Heuvel, « et pour les conservateurs, ces possibilités sont inimaginables ».

Il existe cependant un réel danger qu’en se concentrant autant sur ce que les conservateurs ne veulent pas, le féminisme finisse ironiquement – une fois de plus – par limiter sa propre imagination à l’individualisme générique de « choix » féminin que Barbie propose finalement.

Le film tourne autour de la découverte de la cellulite, des voûtes plantaires tombées et des pensées de mort de «Barbie stéréotypée» (jouée par Margot Robbie), provoquée par la crise personnelle de son propriétaire humain adulte (America Ferrera). Elle doit voyager dans le monde réel afin de résoudre ces «problèmes» et, ce faisant, expérimente une véritable transformation qui implique de laisser sa vie de poupée derrière elle.

Alors que Barbieland embrasse la règle constitutionnelle restaurée après une tentative de coup d’État de Kens (l’allusion politique n’a pas besoin d’être précisée) et que les femmes sont de retour aux commandes à la fin du film, Barbie stéréotypée fait le choix de quitter Barbieland et de devenir humaine.

Heureusement, aucune règle d’immigration ne l’empêche de traverser la membrane séparant les mondes et d’être rendue «illégale», car les choix et les réalisations individuels de certaines femmes règnent à nouveau en maître.

+ Barbie ou le Saint Graal américain de l’individualisme +

Pour ce que ça vaut, le film nous rappelle que le patriarcat est également nocif pour les hommes, avec Ken (joué par l’acteur Ryan Gosling) qui se lance dans son propre voyage de découverte de soi en déclarant qu’il est « Kenough ». En fin de compte, Barbie le film, comme les 240 types de Barbie réalisés par Mattel, ne nous donne rien d’autre que ce Saint Graal américain : l’individualisme.

À une époque d’autoritarisme partout, le choix individuel des femmes ne doit pas être méprisé. Dans le même temps, ne pas remettre en question les structures économiques et raciales plus larges – par lesquelles tout patriarcat est façonné – au sein desquelles ces choix sont faits, est une sorte d’impasse.

Alors que les femmes américaines sont invitées à être tout ce qu’elles veulent être – c’est-à-dire, en réalité, des professionnelles de la classe moyenne comme des médecins, des avocats et des astronautes, avec quelques lauréats du prix Nobel dans le mélange – nous restons silencieux sur l’ordre économique capitaliste dans où la richesse relative des femmes qui peuvent faire ces choix est facilitée par l’indigence de millions de femmes dans le monde dont les choix sont plutôt plus limités.

Oui, plus de femmes dans le conseil d’administration de Mattel. Oui, des acteurs latinos plus réussis comme America Ferrera pour rendre Hollywood moins blanc. Mais notre imagination englobera-t-elle la libération de Sweatshop Barbie et des femmes travaillant pour fabriquer les vêtements du président Barbie – et en fait, les poupées elles-mêmes – dans les usines asiatiques et latino-américaines ? Les femmes et les familles déplacées par les guerres dans lesquelles les présidents américains ont été impliqués ? Des femmes agressées sexuellement par les fantassins des autoritaires et chauvins grimaçants adoptés par la politique étrangère américaine ?

+ Un film qui sera bientôt oublié +

Malgré toutes les affirmations exagérées sur sa nature subversive, voire révolutionnaire, et malgré toute la diversité éblouissante de Barbieland, le film a très peu à dire sur les autres oppressions qui se croisent avec le patriarcat qu’il envoie – l’injustice raciale, économique et climatique (la dernier, certes, est un peu difficile à faire pour une poupée en plastique dérivé de combustibles fossiles).

En fin de compte, peut-être, le film est un hymne à la médiocrité, comme en témoigne le monologue « spectaculaire » d’America Ferrera qui dénonce les multiples directions contradictoires dans lesquelles les femmes sont entraînées alors qu’elles sont enjointes de tout avoir et de tout faire.

Soi-disant à propos de toutes les femmes, en fait, ce discours évoque un type de femme très spécifique, la proverbiale « girl boss » avec une carrière et des aspirations à la richesse mais qui ressent aussi la pression d’être à la fois mince et en bonne santé, une dirigeante et une gentille personne. Ce ne sont pas les difficultés des positions dans lesquelles la plupart des femmes de ce monde – en fait, même la plupart des femmes américaines – se retrouvent.

De Barbie, le film, comme on dit, c’est ce qu’il est et sera bientôt oublié au fur et à mesure que la prochaine franchise IP avance. Mais à moins que nos propres imaginations d’avenirs libérés puissent être plus critiques à l’égard du monde dans lequel nous vivons et s’étendre au-delà des professionnels de la classe moyenne et des filles patronnes, l’avenir, féministe ou autre, se présente à nous dans diverses nuances de sombre.

Article19.ma