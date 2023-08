Nécrologie – William Friedkin, réalisateur de « L’Exorciste », est mort

L’Américain William Friedkin, réalisateur de « The French Connection » et « L’Exorciste » est mort lundi à l’âge de 87 ans, selon les médias américains, citant son épouse.

« The French Connection » et « L’Exorciste » sont deux des plus grands succès au box-office des années 1970.

Le réalisateur américain est décédé à son domicile à Los Angeles des suites d’une insuffisance cardiaque et d’une pneumonie, a précisé sa femme Sherry Lansing.

Sa mort est survenue quelques semaines seulement avant la sortie de son plus récent film « The Caine Mutiny Court-Martial », basé sur la pièce de théâtre de Herman Wouk, selon Associated Press.

+ « The French Connection » et « L’Exorciste » +

Friedkin était un réalisateur prometteur lorsqu’il s’est associé au producteur Philip D’Antoni pour tourner « The French Connection », basé sur l’histoire vraie de deux policiers de New York, Sonny Grosso et Eddie Egan, qui ont démantelé un réseau international de trafic d’héroïne en 1961.

Travaillant avec un budget modeste, Friedkin et D’Antoni se sont appuyés sur un casting d’acteurs relativement méconnus.

Tourné à New York pour moins de 2 millions de dollars, « The French Connection » a été un succès retentissant à sa sortie en 1971. Il a remporté l’Oscar du meilleur film et permis à Friedkin de décrocher l’Oscar du meilleur réalisateur. Gene Hackman a remporté le prix du meilleur acteur dans un rôle principal dans ce film.

En 1973, Friedkin a sorti « L’Exorciste », basé sur le roman d’horreur à succès de William Peter Blatty. Le film a été un succès phénoménal, l’un des films les plus rentables d’Hollywood à ce jour, avec des ventes de billets de plus de 200 millions de dollars à l’époque (l’équivalent d’environ 1,3 milliard de dollars aujourd’hui). C’était aussi le premier film d’horreur à être nominé pour l’Oscar du meilleur film.

+ « Je ne me vois pas comme un pionnier » +

Friedkin a aussi reçu des éloges pour deux drames, en l’occurrence un remake télévisé de 1997 de « Twelve Angry Men », avec Jack Lemmon, George C. Scott et Hume Cronyn ; et « Rules of Engagement » (2000), avec Tommy Lee Jones et Samuel L. Jackson.

Il a ensuite réalisé plusieurs films très appréciés par la critique, dont « Bug » (2006) et « Killer Joe » (2011).

En 2013, M. Friedkin a reçu un Lion d’or pour l’ensemble de son œuvre au Festival du film de Venise.

Son plus récent film, « The Caine Mutiny Court-Martial », avec Kiefer Sutherland et Jason Clarke, sera d’ailleurs projeté au Festival du film de Venise, qui débutera le 30 août.

Malgré tous ses succès, Friedkin est resté très modeste. « Je ne me vois pas comme un pionnier », a-t-il déclaré au quotidien britannique The Independent en 2012. « Je me vois comme un gars qui travaille et c’est tout, et ça suffit », a sobrement ajouté le réalisateur américain.

Article19.ma