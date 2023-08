Foot – Pas de loyauté partagée pour les entraîneurs de la France et du Maroc avant le choc de la Coupe du monde féminine (The Washington Post)

Il serait compréhensible que les entraîneurs de la France et du Maroc aient eu des loyautés partagées lors de la rencontre de leurs équipes en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine, mardi à Adélaïde, a analysé washingtonpost.com.

Le Français Hervé Renard a mené l’équipe masculine du Maroc à la Coupe du monde 2018, l’entraîneur marocain Reynald Pedros, quant à lui, est français et insiste sur le fait que « mon cœur est avec le Maroc ».

Le Maroc fait ses débuts à la Coupe du monde féminine et est devenu la première équipe arabe à enregistrer une victoire dans la compétition en battant la Corée du Sud en phase de groupes. Il s’en est suivi une autre victoire contre la Colombie pour se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens de l’Allemagne, classée n ° 2.

+ « J’aime vraiment le Maroc » +

« Cela fait trois ans que nous travaillons dur pour atteindre ces objectifs incroyables. Et nous y sommes », a déclaré Pedros. « On s’en est rendu compte avec cette fédération (marocaine) et cette équipe, qui sont fantastiques. J’aime vraiment le Maroc. C’est un pays que j’ai découvert. J’y vis très heureusement.

Renard, qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec la Zambie et la Côte d’Ivoire, a également de l’affection pour le Maroc. Mais son objectif est de mettre fin à sa course historique lors de cette Coupe du monde et de se qualifier pour les quarts de finale avec la France.

« J’ai des souvenirs incroyables de mon séjour au Maroc et j’ai aussi des amis incroyables au Maroc », a-t-il déclaré. « Mais maintenant, nous devons nous concentrer sur le football. Même lorsque nous avons un match amical, vous devez gagner le match, nous sommes donc ici pour nous qualifier.

+ « Le Maroc est capable de créer une autre surprise » +

La France s’est qualifiée pour les huitièmes de finale en terminant en tête du groupe F. Son parcours n’a pas été des plus fluides après avoir été tenu par la Jamaïque lors de son premier match et avoir été mené au Panama avant de gagner 6-3 lors de son dernier match du groupe.

Pedros pense que le Maroc est capable de créer une autre surprise dans un tournoi qui a eu beaucoup de chocs. « Oui, la France est favorite pour demain, mais la Colombie et la Corée du Sud l’étaient aussi », a déclaré Pedros.

« Nous ne devons pas commettre les mêmes erreurs que nous avons commises contre l’Allemagne. Il ne faut pas se retenir, car cela nous fait faire des erreurs. Nous devons donner le même état d’esprit que nous avions contre la Colombie et la Corée du Sud. Nous devons être assez agressifs et difficiles à gérer. Donc, il faut rendre les choses difficiles pour la France afin de gagner un peu de confiance et peut-être marquer, qui sait.

