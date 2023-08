Météo – Vague de chaleur sur le Maroc, fortes rafales de vent et d’averses localement orageuses lundi et mardi

Bulletin d’alerte . Une vague de chaleur, de fortes rafales de vent et de fortes averses localement orageuses sont attendues lundi et mardi dans plusieurs provinces du Royaume avec des températures pouvant atteindre les 49°C, a averti lundi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des températures oscillant entre 44 et 49 °C sont attendues lundi et mardi dans les provinces de Fquih Ben Saleh, Beni Mellal, Khouribga, Khénifra, Settat et El Kelaa des Sraghna, Ouezzane, Taounate, Moulay Yacoub, Sidi Kacem et l’Est de Larache, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte dont le niveau de vigilance est rouge.

Le mercure devra afficher des températures oscillant entre 45 et 48 °C dans les provinces de Tata, Zagora, Assa-Zag et l’est d’Es-semara, entre 42 et 46°C à Sidi Slimane, Khemisset, Meknès, Fès, Taza, Rehamna, Marrakech, Taroudant, Errachidia et l’est de Guelmim et entre 38 et 43°C à Kénitra, El Hajeb, Sefrou, Ifrane, Azilal, Al Haouz, Boulemane, Benslimane, Jerada, Figuig et l’intérieur de Chefchaouen, Al Hoceima et Ouarzazate, a relevé la DGM dans un bulletin d’alerte dont le niveau vigilance est orange.

De fortes rafales de vent de 70 à 80 km/h seront, quant à elles, attendues lundi et mardi à Tanger-Assilah, Fahs-Anjra et l’ouest de Tétouan, a-t-on ajouté de même source.

Les villes de Khouribga, Azilal et Fquih Ben Salah connaîtront lundi de fortes averses localement orageuses (20 à 30 mm), ajoute la DGM dans ce bulletin d’alerte de niveau vigilance “orange”.

Article19.ma