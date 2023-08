Analyse – L’impact des investissements chinois en Afrique : néocolonialisme ou coopération ? (Policy Center)

Les relations économiques sino-africaines se sont développées rapidement au cours des deux dernières décennies, la Chine a augmenté ses investissements en Afrique au cours des quatre dernières décennies, les flux sont passés de 75 millions de dollars (2003) à 5 milliards de dollars (2021), selon un Policy Brief publié le 2 août sur policycenter.ma.

Cela a eu des impacts à la fois positifs et négatifs sur l’Afrique. L’amélioration des infrastructures, la création d’emplois et la croissance économique globale peuvent être répertoriées comme des résultats positifs, conduisant à une amélioration de la connectivité, du commerce et des transports sur un continent où l’intégration des infrastructures a toujours été difficile. La création de telles opportunités en Afrique a favorisé la baisse des taux de chômage, en particulier chez les jeunes, ce qui est fondamental dans un continent qui bénéficie d’un bonus démographique positif.

Les investissements sur le continent vont probablement augmenter puisque l’Afrique est une frontière essentielle du développement. Une fois la situation mondiale stabilisée après la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, les investissements chinois en Afrique continueront de croître.

Comment l’Afrique peut-elle bénéficier de la compétition de grande puissance entre la Chine, l’Union européenne, la Russie et les États-Unis ? La présence chinoise en Afrique sera-t-elle une nouvelle forme de colonialisme ? La Chine et l’Afrique peuvent-elles développer une coopération gagnant-gagnant ? Ce Policy Brief élaboré par Marcus Vinicius de Freitas aborde ces questions en se basant sur la manière dont la présence chinoise a affecté le continent.

+ Critiques des investissements chinois en Afrique +

Grâce aux investissements chinois, les pays africains ont diversifié leurs économies et leurs exportations, avec un meilleur accès à de nouvelles sources de génération de revenus et de croissance économique, et amélioré la prospérité globale.

Les critiques des investissements chinois en Afrique incluent le piégeage de la dette, la dépendance économique et la priorité accordée aux intérêts chinois par rapport aux besoins locaux. Il y a eu des accusations de corruption accrue en Afrique, de pots-de-vin et de pratiques commerciales déloyales pour sécuriser les transactions commerciales2.

Cependant, contrairement aux gouvernements occidentaux, la Chine : (i) n’a pas fait d’efforts significatifs pour exporter son modèle de gouvernance ; (ii) a fortement investi en Afrique ; et (iii) n’a pas poursuivi la constitution d’un réseau d’États obligés de fournir des ressources naturelles et des emplacements pour les bases militaires. Les investissements chinois ont, de manière toujours croissante, un impact profond sur le continent grâce à une coopération mutuellement bénéfique, sans ingérence dans la politique intérieure et les affaires intérieures.

+ La présence historique de la Chine en Afrique +

Au cours des cinq dernières décennies, aucun pays n’a connu autant de changements que la Chine. D’acteur marginal et de pays le moins développé à la plus grande économie du monde en termes de parité de pouvoir d’achat (PPA), le chemin de la Chine vers la pertinence et le statut de grande puissance est une réalité irréversible.

Tout au long de cette période, la présence de la Chine en Afrique est passée d’une importance mineure au plus grand partenaire commercial du continent, avec des attentes de plus, principalement en raison de la ceinture et de la ceinture.

Initiative routière (BRI). Des milliers d’entreprises chinoises se sont installées et sont opérationnelles dans les pays africains, l’entrepreneuriat se développant en Chine et en Afrique.

La présence chinoise croissante en Afrique n’est pas passée inaperçue. L’Afrique est aussi devenue un territoire où s’observe l’affrontement entre les grandes puissances, notamment les États-Unis et la Chine. Il y a beaucoup de campagnes négatives contre la Chine sans tenir compte des possibilités que le partenariat Chine-Afrique a déjà générées. De telles allégations répètent les critiques habituelles contre la Chine : néocolonialisme, piégeage de la dette, corruption, emploi de travailleurs chinois et mépris des violations locales des droits de l’homme. actions positives.

Pékin a activement modifié son approche pour conserver son ancrage africain, d’autant plus que les pays africains ont été désireux d’explorer de nouveaux modèles de développement basés sur le savoir-faire local, l’innovation et le capital humain. La Chine s’est également renseignée sur la politique intérieure des pays africains et a limité son niveau d’exposition à d’éventuelles défaillances ou instabilités découlant de situations intérieures instables.

