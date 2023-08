Putsch – Washington suspend ses programmes d’assistance au Niger

Suite à la décision des auteurs du coup coup d’état militaire au Niger de mettre «fin» aux «fonctions» d’ambassadeurs nigériens aux États-Unis, en France, au Nigeria et au Togo, le Secrétaire d’Etat Américain, Antony Blinken a annoncé, vendredi 4 Août, la réaction de son pays en ces termes :

« Le gouvernement américain suspend certains programmes d’assistance étrangère au profit du gouvernement du Niger. Cette mesure provisoire n’a pas d’incidence sur tous les programmes d’assistance étrangère des États-Unis au Niger.

Plus important encore, la fourniture d’une aide humanitaire et alimentaire vitale se poursuivra. En outre, nous poursuivons les activités du gouvernement américain au Niger lorsque cela est possible, y compris les opérations diplomatiques et de sécurité, pour la protection du personnel américain.

Comme nous l’avons clairement indiqué depuis le début de cette situation, la fourniture de l’aide américaine au gouvernement du Niger dépend de la gouvernance démocratique et du respect de l’ordre constitutionnel. Ceci est cohérent avec les mesures prises par la CEDEAO et l’Union africaine.

Le gouvernement américain continuera à réexaminer son assistance et sa coopération avec l’étranger en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain, conformément à ses objectifs politiques et à ses restrictions légales.

Nous restons déterminés à soutenir le peuple nigérien pour l’aider à préserver sa démocratie durement acquise et nous réitérons notre appel au rétablissement immédiat du gouvernement démocratiquement élu du Niger. »

Article19.ma