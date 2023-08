Insolite – Au Canada, une dame de 87 ans se défend contre un intrus, puis le nourrit

Une dame de 87 ans du Nouveau-Brunswick au Canada, qui aurait été attaquée en pleine nuit par un adolescent entré par effraction dans son domicile, serait parvenue à contacter les policiers en offrant de la nourriture au jeune voyou affamé.

«Il n’arrêtait pas de me frapper et de me pousser», a relaté lundi l’octogénaire Marjorie Perkins, au journal Brunswick Times Record.

La femme de 87 ans profitait d’une bonne nuit de sommeil quand la silhouette d’un jeune homme de 17 ans l’aurait réveillée, vers 2h, la semaine dernière.

+ «Réflexe de grand-mère» +

Après des murmures qui s’apparenteraient à des menaces, la dame aurait soudainement reçu des coups de l’inconnu. Elle aurait immédiatement pris une chaise pour se protéger.

«Ma fenêtre était ouverte, alors je criais pour de l’aide… mais personne ne m’a entendue», a-t-elle raconté au média anglophone.

L’attaque aurait continué pendant quelques minutes, au point où l’intrus lui aurait même causé une blessure sur le front à force de la frapper au visage.

Mais après l’agression physique, un revirement de situation se serait produit lorsque l’adolescent se serait dirigé vers la cuisine, fatigué.

«Réflexe de grand-mère», la dame de 87 ans nourrit son agresseur «Il n’arrêtait pas de dire qu’il avait faim, et qu’il n’avait pas mangé depuis des heures», a expliqué Mme Perkins, selon l’agence AP.

C’est à ce moment qu’elle aurait décidé de lui offrir une boîte de craquelins au beurre d’arachide et au miel, avec deux mandarines et deux boissons nutritives de la marque Ensure, ajoute la même source.

+ «J’espère seulement qu’il obtiendra de l’aide» +

Alors qu’il avait le nez dans sa nourriture, la dame en aurait profité pour contacter la police.

En attendant l’arrivée des autorités, l’adolescent aurait fui la résidence. Un chien policier aurait toutefois réussi à repérer l’intrus à quelques coins de rue de la maison.

La police du Nouveau-Brunswick a ensuite procédé à son arrestation. L’adolescent sera accusé de cambriolage, de menace criminelle, d’agression et de consommation d’alcool par un mineur.

Bien qu’elle ait été secouée par l’invasion, Mme Perkins ne garde aucune rancune envers l’intrus. «J’espère seulement qu’il obtiendra de l’aide», a-t-elle déclaré au Brunswick Times Record.

In fine, plus de peur que de mal.

Article19.ma