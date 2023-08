Analyse / Maroc : un code de la famille « des plus progressistes » dans le monde Arabe (ONU)

En 2004, le Royaume du Maroc a réformé son code de la famille par le biais d’un ensemble de lois appelées « Moudawana », qui étend les droits et les protections des femmes liées au mariage, au divorce, à la garde des enfants et à l’héritage, la nouvelle loi promeut les principes de justice et d’égalité entre les hommes et les femmes, relève un rapport publié, cette semaine, par les Nations Unies.

Avant la réforme de 2004, l’ancien code de la famille (ou Moudawana) était gravement désavantagé pour les femmes, en raison de l’inégalité des droits en matière de mariage, de divorce, de garde des enfants et d’héritage. Les femmes étaient généralement considérées comme subordonnées aux membres masculins de leur famille, n’étaient pas prioritaires pour l’accès à l’éducation ou quittaient l’école tôt pour se marier, et la violence sexiste était répandue. La Moudawana a renforcé la structure patriarcale au Maroc, selon ce rapport cité par le site sdg16.plus.

Pour la première fois, le nouveau code de la famille rend obligatoire l’égalité des sexes dans le mariage et l’éducation des enfants et met fin à la tutelle des femmes par les membres masculins de la famille.

Parmi les autres avancées majeures de la loi, citons : relever l’âge du mariage de 15 à 18 ans pour les hommes et les femmes, limiter la pratique de la polygamie, accorder à la femme adulte la tutelle, ou l’autorité sur elle-même (auparavant les femmes étaient sous la tutelle ou la tutelle de leur père ou de leur mari), accorder aux femmes le droit de demander le divorce, accorder aux deux parents des droits égaux en matière de garde des enfants, reconnaître les enfants nés hors mariage et simplifier leur preuve de paternité, criminaliser la violence domestique, y compris les abus physiques, psychologiques et sexuels, et supprimer le langage dégradant envers les femmes de l’ancienne Moudawana.

En 1992, l’Union de l’Action Féminine (UAF) a lancé la campagne Un million de signatures, qui visait à recueillir un million de signatures (sur une population totale d’à peine 25 millions) pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il réforme la Moudawana. L’UAF a dépassé son objectif, ce qui a conduit à la réforme de la Moudawana de la loi sur le statut personnel de longue date et patriarcale à ce qui est maintenant le Code marocain de la famille de 2004.

Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, où le roi Mohammed VI a joué un rôle de catalyseur pour défendre l’égalité des sexes, notamment les droits des femmes…

En 2001, le Roi Mohammed VI a créé une Commission royale pour rédiger le Code de la famille, comprenant des experts modernistes et traditionalistes afin de préserver l’opinion populaire sur la loi finale. En février 2004, le nouveau code de la famille (également la Moudawana) a été adopté à l’unanimité par le Parlement.

En 2007, le Ministère du développement social, de la famille et de la solidarité a été créé, en partie pour mettre en œuvre le nouveau code de la famille, et en 2012, le Ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social a été créé, mettant les droits des femmes au premier plan. Le ministère nouvellement créé a adopté un plan gouvernemental quadriennal pour l’égalité des sexes (ICRAM) en 2012-2016, et un deuxième plan gouvernemental pour l’égalité (ICRAM 2) en 2017-2021.

+ Le Maroc a obtenu des résultats positifs dans la promotion de l’égalité des sexes au niveau de la famille +

Les évaluations de l’Overseas Development Institute et de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale ont révélé que le Code de la famille est l’un des plus progressistes du monde arabe, tandis que l’indice des institutions sociales et de l’égalité des sexes a identifié le Maroc comme le deuxième plus libéral des six pays. dans la région MENA dans son traitement des femmes, après la Tunisie.

Dans l’ensemble, le Maroc a obtenu des résultats positifs dans la promotion de l’égalité des sexes au niveau de la famille. Cependant, compte tenu de la nature du code de la famille, il est difficile de prouver de manière définitive que les femmes ont davantage leur mot à dire au sein des structures familiales, sont habilitées à dissoudre les mariages malheureux et ont un meilleur accès à l’héritage.

Le taux de fécondité du Maroc est aujourd’hui l’un des plus bas de la région, tandis que son taux de mortalité maternelle a chuté des deux tiers en seulement deux décennies. Ces deux indicateurs sont liés à une augmentation de l’âge moyen au mariage, à l’amélioration du statut socioéconomique des femmes et l’utilisation de la planification familiale. L’opinion populaire semble également s’orienter vers l’approbation de l’égalité des sexes au sein de la famille.

Bien que loin d’être parfait, le Baromètre arabe rapporte que la moitié des Marocains pensent que les hommes devraient avoir le dernier mot dans le ménage, ce qui est moins que dans les enquêtes précédentes et moins que dans de nombreux autres pays de la région. Le rapport note également que la majorité des Marocains, hommes et femmes, ont perçu que la violence sexiste avait diminué ou était restée la même, y compris pendant la pandémie lorsque les tensions familiales se sont exacerbées.

Cependant, un manque de compréhension et des taux élevés d’analphabétisme féminin, en particulier dans les zones rurales, et une mise en œuvre limitée du code de la famille ont empêché son plein succès, tandis que les normes culturelles intégrées dans le code ont permis le maintien du mariage précoce et de la polygamie, ce qui, bien que pas inhabituel, limite la réalisation de la pleine égalité entre les sexes. Par exemple, la loi autorise les tribunaux à approuver des mariages précoces (entre 15 et 18 ans) dans des cas exceptionnels ou à enregistrer des mariages tardivement, tous deux ayant servi à perpétuer la pratique des mariages précoces.

La proportion de filles mariées tôt a lentement diminué, passant de 13 % en 2011 (premières données comparables disponibles) à 11 % en 2022, laissant une large marge d’amélioration. De même, bien que la pratique de la polygamie ait été restreinte, elle n’est pas purement et simplement interdite et est toujours autorisée tant que toutes les épouses sont traitées de manière égale, que les femmes consentent à être dans un mariage polygame et que l’homme peut soutenir financièrement plusieurs épouses. Bien que cela soit illégal, 30% des femmes au Maroc subissent encore des violences basées sur le genre au cours de leur vie (bien que ce chiffre sera lent à baisser car il couvre tous les cas historiques de violence basée sur le genre, le Baromètre arabe indique que la violence basée sur le genre peut tomber).

+ La Constitution de 2011 a interdit toute forme de discrimination, y compris celle fondée sur le sexe +

En 2011, une réforme de la constitution a affirmé que les femmes avaient des droits égaux à ceux des hommes et a interdit toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe.

Le gouvernement du Maroc a entrepris une budgétisation ventilée par sexe, dans laquelle toutes les dépenses sont désagrégées en fonction de l’impact sur le genre. En 2006, la budgétisation sensible au genre a été expérimentée dans les ministères des finances, de la santé, de l’éducation et de l’agriculture, et une déclaration budgétaire ou un rapport sur le genre est rédigé chaque année depuis 2006 et présenté en annexe au projet de loi de finances.

Cependant, l’évolution du Maroc vers la démocratie a eu des résultats mitigés pour les femmes. S’il a permis une plus grande participation politique des femmes et appelé à une plus grande égalité des sexes, il a également vu la montée au pouvoir d’un parti islamiste modéré – le Parti de la justice et du développement (PJD) – plus opposé aux progrès en matière de droits des femmes.

Article19.ma