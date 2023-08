People – Lizzo réfute les accusations de “harcèlement sexuel” de ses anciennes danseuses

La rappeuse afro-américaine Lizzo a déclaré, jeudi 3 août, qu’elle « n’est pas la méchante » que trois de ses anciens danseurs de soutien l’accusent faussement d’être dans le cadre d’une affaire de harcèlement sexuel, rapporte Associated Press.

Dans la plainte déposée mardi à Los Angeles, les trois plaignantes affirment que Lizzo a fait pression sur elles pour qu’elles aient des interactions avec des artistes nus dans un club d’Amsterdam et a harcelé l’une d’entre elles pour sa prise de poids avant de la renvoyer, poursuit Associated Press.

« Je ne suis pas ici pour être considérée comme une victime, mais je sais aussi que je ne suis pas la méchante que les gens et les médias ont décrite ces derniers jours », a déclaré Lizzo dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Je suis très ouverte sur ma sexualité et je m’exprime, mais je ne peux pas accepter ou laisser les gens utiliser cette ouverture pour me faire passer pour quelque chose que je ne suis pas. »

Accusations graves

Les plaignantes Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez ont fait de nombreuses allégations, notamment de harcèlement sexuel, religieux et racial, de discrimination par rapport au handicap, d’agressiones de séquestration. Elles accusent la vainqueur du Grammy et sa société de production de créer un environnement de travail hostile, explique Associated Press.

La plainte vise à obtenir des dommages et intérêts non précisés de Melissa Viviane Jefferson, connue professionnellement sous le nom de Lizzo, de sa société de production Big Grrrl Big Touring, Inc., et de Shirlene Quigley, cheffe des danseuses de la rappeuse.

« Ces derniers jours ont été extrêmement difficiles et extrêmement décevants. Mon éthique de travail, ma morale et mon respect ont été remis en question. Ma personne a été critiquée », a déclaré Lizzo dans son communiqué. « Habituellement, je choisis de ne pas répondre aux fausses allégations, mais celles-ci sont aussi incroyables qu’elles semblent et trop scandaleuses pour ne pas être traitées. »

Elle a dit que les « histoires sensationnalistes » venaient d’anciens employés « qui ont déjà admis publiquement qu’on leur avait dit que leur comportement en tournée était inapproprié et non professionnel ».

« Pratiques dégradantes »

Le tribunal affirme qu’après avoir donné un concert à Amsterdam, Lizzo et son équipe ont assisté à un spectacle à thème sexuel dans un club du tristement célèbre quartier rouge de la ville où « Lizzo a commencé à inviter les membres de son équipe à se relayer pour toucher les artistes nus » et lancé des chants pour obliger Davis à toucher les seins d’une des femmes nues qui jouent au club.

« À la fin, le chœur est devenu écrasant, et Davis, mortifiée, a accepté dans une tentative de mettre fin aux chants », indique la plainte. « Les plaignantes étaient consternées par le peu de considération que Lizzo avait pour l’autonomie physique de ses employées et de ceux qui l’entouraient, surtout en présence de nombreuses personnes qu’elle employait. »

Positivité corporelle

Lizzo, qui défend régulièrement la positivité corporelle (body positivity), est également accusée d’avoir épinglée Davis pour sa prise de poids après avoir accusé la danseuse de ne pas être engagée dans son rôle. Davis a été licenciée en mai pour avoir enregistré une réunion au cours de laquelle Lizzo avait donné des notes aux danseuses sur leurs performances, selon la plainte.

« Parfois, je dois prendre des décisions difficiles, mais je n’ai jamais l’intention de mettre quelqu’un mal à l’aise ou de lui donner l’impression qu’il n’est pas considéré comme un élément important de l’équipe », a déclaré Lizzo. « Je suis blessée, mais je ne laisserai pas le bon travail que j’ai fait dans le monde être éclipsé par cela. »

Quigley, qui a servi de juge à l’émission de téléréalité de la chanteuse « Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls », est accusée dans le procès de prosélytisme sur sa foi chrétienne sur les danseuses. Le tribunal déclare que Quigley a qualifié Davis de « non-croyante » et a dit à ses collègues : « Pas de travail et personne ne m’empêchera de parler du Seigneur. »

Plus tôt cette année, Lizzo a remporté le Grammy de l’année pour son single à succès « About Damn Time ». Une tournée mondiale pour le promotion de son quatrième album studio, « Special » de 2022, a pris fin le mois dernier.

Article19.ma