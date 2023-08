Musique – Soirée de musique soufie en clôture de la 13ème édition du Festival Maqamat

La 13ème édition du Festival culturel Maqamat s’est clôturée, mercredi soir à Salé, au rythme d’une soirée mémorable de musique soufie, au grand bonheur du public présent.

Placée sous le signe « Couleurs de l’expression et ancestralité des lieux : harmonie et complémentarité », cette manifestation culturelle a été organisée à l’initiative de l’association Bouregreg, en partenariat avec le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication et en coopération avec la préfecture de Salé.

Dédiée à la Zaouia Touhamia de Salé en reconnaissance de son rôle dans la mise en valeur du « Samaa Soufi », la dernière soirée de ce rendez-vous culturel a été marquée par la remise d’attestations honorifiques à une pléiade d’artistes slaouis ayant marqué de leurs empreintes la scène culturelle de la ville.

+ Performances musicales spirituelles +

Les performances musicales spirituelles présentées lors de cette soirée ont résonné d’hymnes soufis et de chants poétiques glorifiant la dimension humaine émotionnelle, incarnée dans les valeurs de fraternité, de tolérance et de solidarité.

Le public, qui a afflué massivement à ce concert, a également apprécié des douces mélodies et des chants puisés dans l’ancien héritage soufi qui a su maintenir sa pérennité au fil des générations.

Cette soirée représente le couronnement des efforts de l’association visant à promouvoir une plus grande présence des patrimoines matériels et immatériels de la ville de Salé en tant que levier du développement culturel, touristique et économique, a indiqué Abdelmajid Fennich, directeur du Festival.

+ Salé « capitale de la société civile pour l’année 2023 » +

Il y a toute une symbolique dans le choix des lieux des activités du festival, entre la soirée de clôture au bord du Bouregreg et le le coup d’envoi au cœur de l’ancienne médina, les organisateurs ayant voulu relier l’histoire de la cité à son avenir porté par des mégaprojets initiés à l’embouchure du fleuve, à l’image de la Tour Mohammed VI, le grand théâtre de Rabat ou encore la marina de Salé, a déclaré à la MAP M. Fennich, secrétaire général de l’association.

Le metteur en scène Zhour Zriq, à qui un hommage a été rendu à cette occasion, a souligné qu’au fil des éditions, le festival Maqamat s’est forgé une bonne réputation aux niveaux national et international, ajoutant que la célébration des artistes de Salé ne manque pas de mettre en valeur le potentiel et les talents dont regorge la ville.

Cette édition du festival Maqamat s’inscrit dans le cadre des célébrations marquant la ville de Salé comme « capitale de la société civile pour l’année 2023 », dont l’objectif est de promouvoir les initiatives visant à valoriser l’authenticité de la ville et son patrimoine matériel, mais aussi la contribution de la société civile dans le développement en cours de l’autre côté du Bouregreg. (Avec MAP)

Article19.ma