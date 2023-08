Focus – La Silicon Valley et la course à l’armada des systèmes d’intelligence artificielle (FT)

L’armée américaine s’ouvre aux start-ups de défense et d’armement alors que la technologie en évolution commence à transformer la guerre moderne. Cette bouffée d’opportunité a stimulé « une ruée vers l’or » parmi les investisseurs, note Tabby Kinder, dans un article publié mardi dans le prestigieux journal londonien Financial Times.

Pendant huit ans, une flotte de voiliers orange vif sans pilote a sillonné la mer de Béring, près de l’Alaska, comptant la goberge et fournissant des données à l’agence d’exploration océanique du gouvernement américain, souligne Kinder.

Amassant une base de données inégalée de cartes océaniques qui pourraient ensuite être analysées par des programmes d’apprentissage automatique, les navires autonomes fabriqués par Saildrone, une start-up fondée en 2013 par le jeune ingénieur britannique Richard Jenkins, ont apporté des contributions significatives à la recherche scientifique sur le changement climatique.

Mais alors que les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine augmentaient, Saildrone a débarqué un poisson beaucoup plus gros, avec un nouveau sentiment d’urgence et un budget important : le département américain de la Défense.

En 2021, la société basée à San Francisco était une entreprise clé aidant la marine américaine à développer une armada de systèmes d’intelligence artificielle pour effectuer une surveillance dans les eaux internationales, y compris l’océan Arctique entourant la Russie et la mer de Chine méridionale.

Les « capital-risqueurs » de la Silicon Valley se sont précipités pour le soutenir, investissant 100 millions de dollars dans la petite entreprise en 2021, contre 90 millions de dollars au total auparavant. Peu de temps après, il a commencé à développer son «Saildrone Surveyor» pour la marine américaine – un navire autonome de 65 pieds de la longueur de deux requins baleines conçu pour le renseignement en haute mer, comme la surveillance et la reconnaissance.

+ « Nous avions 10 ans d’avance » +

« Nous avions 10 ans d’avance », déclare Jenkins, le directeur général de la start-up, affirmant que son entreprise est un « bon exemple de la technologie commerciale qui est tellement plus avancée et plus agile » que les systèmes développés par l’armée américaine.

C’est un plan qui pourrait s’avérer crucial pour les États-Unis alors qu’ils se précipitent pour faire évoluer leur stratégie de défense en passant d’une dépendance à l’égard de matériel lourd tel que des chars, des navires et des avions à des investissements plus agiles dans des systèmes perturbateurs, tels que de nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle qui a le pouvoir de transformer la guerre moderne.

Trois facteurs sont à l’origine de ce changement: le développement rapide par la Chine de systèmes d’armes avancés qui annulent les défenses américaines, la guerre en Ukraine qui a mis en évidence les avantages de l’intégration de la technologie commerciale dans l’armée d’un pays et les progrès surprenants de l’IA.

Pour toutes ces raisons, le gouvernement américain est devenu un client beaucoup plus motivé, tandis qu’une baisse des transactions et des valorisations dans la Silicon Valley a fait du secteur de la défense publique une option stable et fiable pour les start-up.

L’odeur de l’opportunité a déclenché une ruée vers l’or parmi les investisseurs californiens, qui accumulent des milliards de dollars dans des start-ups de défense et de technologie d’armement. Le capital-risque dans le secteur a doublé, passant d’environ 16 milliards de dollars en 2019 à 33 milliards de dollars en 2022, selon les données de PitchBook.

Mais faire en sorte que le ministère de la Défense réaffecte une partie de son budget gigantesque de 886 milliards de dollars de ses cinq principaux entrepreneurs en place, dont Lockheed Martin et Boeing, aux milliers d’entrepreneurs produisant des systèmes de pointe reste un obstacle. Les entrepreneurs et les investisseurs technologiques ont accusé les chefs militaires de s’engager dans le « théâtre de l’innovation » – en faisant semblant de parler des avantages de la technologie perturbatrice tout en retenant des contrats lucratifs.

« Pour la toute première fois, l’armée américaine dépend de la technologie commerciale pour gagner une guerre, mais elle n’est pas organisée pour faire face à la technologie commerciale », déclare Steve Blank, un vétéran de la technologie et membre fondateur du Gordian Knot Center à Stanford. , qui a été créé pour former des innovateurs en matière de sécurité nationale.

« La Chine fonctionne comme la Silicon Valley », ajoute-t-il, en référence à la vitesse d’innovation et à l’agilité du secteur technologique. « Dans un bon jour, le DoD (Département of Defense ) fonctionne comme Detroit », la ville du Midwest qui ne s’est jamais remise du déclin de la fabrication automobile. « Ce n’est pas un combat loyal. »

Cherissa Tamayori, directrice des acquisitions à la Defense Innovation Unit (DIU), une branche du DoD qui a été créée en 2015 pour pousser la technologie commerciale et aider les entreprises à naviguer dans la bureaucratie des achats militaires, convient que la Silicon Valley est « très importante » pour la sécurité nationale.

« Nous devons nous assurer que nos militaires sont équipés des meilleures technologies, d’où qu’elles viennent », dit-elle. « Nos adversaires à l’étranger utilisent des technologies commerciales, ce qui augmente l’urgence et la nécessité pour nous de comprendre cela. »

+ Un démarrage lent +

Jusqu’à récemment, les efforts du Pentagone pour exploiter la machine d’innovation de la Silicon Valley pour la défense nationale avaient été décevants.

Un petit groupe de start-ups a récolté quelques récompenses. Six d’entre eux – ShieldAI, Hawkeye 360, Anduril, Rebellion Defence, Palantir Technologies et Epirus – ont été évalués à plus d’un milliard de dollars. Seule une poignée d’entreprises aérospatiales ou spatiales qui fournissent des capacités de défense ont attiré des investissements colossaux, comme SpaceX d’Elon Musk, qui approche d’une valorisation de 150 milliards de dollars.

Anduril a remporté un contrat public à succès, d’une valeur de près d’un milliard de dollars, du Commandement des opérations spéciales des États-Unis pour une technologie capable de détecter les drones et de les tirer du ciel. Cependant, les grands contrats gouvernementaux de l’ampleur requise pour fabriquer des systèmes complexes restent rares. Au lieu de cela, des sociétés de capital-risque telles que Andreessen Horowitz, Lux Capital et 8VC ont fourni une grande partie du soutien initial, tandis qu’un processus de passation des marchés publics lent et frustrant signifie que bon nombre des premiers gagnants ont dû compter sur des fondateurs milliardaires pour survivre à leurs années de formation. Il s’agit notamment du groupe d’analyse de données Palantir, créé par l’entrepreneur technologique Peter Thiel, et Anduril, fondé par Palmer Luckey après avoir vendu sa start-up de réalité virtuelle Oculus à Facebook.

« J’ai fait face à ce problème tous les jours pendant huit ans », déclare Brandon Tseng, fondateur de ShieldAI, qui a été lancé en 2015 et est maintenant évalué à 2,3 milliards de dollars. « Oui, nous avons évolué, mais nous devons continuer à évoluer, et le montant que nous avons pu capturer a été minuscule par rapport aux principaux [contractors]. » Pour le fondateur de Saildrone, Jenkins, le système a finalement fonctionné. « Aurions-nous pu y arriver plus tôt avec de meilleurs contrats ? Absolument. »

La source de frustration est le cadre rigide de planification, de programmation, de budget et d’achat d’exécution, connu sous le nom de PPBE, utilisé pour allouer les ressources dans l’ensemble de l’armée. Il a été créé dans les années 1960 pour mettre fin aux conflits d’intérêts, mais les couches de bureaucratie le rendent notoirement lent et difficile à naviguer. La concurrence a diminué à mesure que le marché de la défense se consolidait. Palantir et SpaceX ont tous deux poursuivi le Pentagone pour obtenir le droit de concourir pour les affaires.

Conçu pour acquérir des actifs physiques comme des pièces d’avions et des réservoirs, les critiques disent que le cadre n’est pas adapté au type de logiciel qui est sur le point de révolutionner la guerre future. Il faut environ deux ans pour décrocher un contrat sérieux, un délai qui a poussé de nombreux inventeurs dans la soi-disant vallée de la mort dans laquelle les prototypes souhaitables sont perdus parce que les entreprises derrière eux dépérissent et meurent en attendant de gagner du travail.

La vitesse est un facteur pour une autre raison importante. « Au moment où vous passez à travers le slog, c’est deux ans plus tard et la technologie est obsolète », déclare Thomas Tull, un investisseur milliardaire et président du Fonds américain pour les technologies innovantes de plusieurs milliards de dollars. « Il n’est pas configuré pour la vitesse de l’innovation. »

Les initiatives du DoD, comme le DIU et l’Afwerx, créée en 2017 pour aider les jeunes entreprises à vendre à l’US Air Force, ont des budgets limités. In-Q-Tel, la branche capital-risque de la CIA, fondée dès 1999, a réalisé des centaines d’investissements dans des start-up telles que Keyhole, devenue plus tard Google Earth, et Palantir.

Mais ses fonds restent relativement modestes. Il investit entre 500 000 et 3 millions de dollars, et les entreprises soutenues par le DIU ont obtenu environ 5 milliards de dollars de contrats d’agences de défense américaines, une petite proportion des billions de dollars dépensés en achats de défense depuis son lancement.

Les essais de missiles hypersoniques de la Chine, suivis de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, ont concentré les esprits sur le Pentagone. Le besoin de réforme devenait essentiel.

+ SpaceX de Musk… et la 1ère fois qu’une société commerciale fournissait l’épine dorsale de la capacité militaire d’un pays en temps de guerre +

Le déploiement par l’Ukraine de technologies à double usage – des capacités qui ont à la fois des applications commerciales et de défense – telles que l’imagerie par satellite et les drones autonomes est l’un des principaux catalyseurs permettant aux États-Unis de combler le gouffre entre Washington et la Californie.

Lorsque SpaceX de Musk a ouvert le service Internet Starlink qui résiste à l’ingérence russe, c’était la première fois qu’une société commerciale fournissait l’épine dorsale de la capacité militaire d’un pays en temps de guerre.

« Ce qui s’est passé en Ukraine a changé la donne. Plus de technologie commerciale est utilisée que pendant tout autre conflit », explique Mike Brown, un investisseur en capital-risque chez Shield Capital et ancien directeur du DIU. « Cela a mis les roues en marche pour l’armée américaine, qui dit: » Nous devons adopter beaucoup plus de cela « . »

Il y a aussi une pression croissante pour puiser dans les esprits brillants de la Silicon Valley et ses investisseurs aux poches profondes si les États-Unis veulent rattraper la technologie de pointe de la Chine. Les essais par Pékin de missiles balistiques anti-navires et de missiles hypersoniques à longue portée qui peuvent probablement échapper aux systèmes de défense américains ont souligné à quel point l’innovation est essentielle en tant que dissuasion.

Blank, de Stanford, l’exprime ainsi : « La question [pour le Pentagone] est de savoir quoi d’autre devrions-nous mettre dans l’air ou dans l’eau pour rendre un problème si compliqué pour la Chine qu’elle doit penser à la paix, pas au conflit. .”

Et, bien sûr, est venu le plus grand changement de jeu de tous : le développement rapide de l’IA, déjà considérée comme l’invention la plus importante pour l’avenir de la guerre depuis que les États-Unis ont développé la bombe atomique dans les années 1940. La « chaîne de destruction » militaire existante – raccourci pour le processus par lequel les combattants identifient, suivent et tuent des cibles – serait rendue obsolète par l’IA : les meurtres pourraient potentiellement être effectués à des vitesses hypersoniques sans intervention humaine.

Les tirs massifs de missiles anti-navires à longue portée pourraient anéantir du matériel tel que des porte-avions – pour lesquels les États-Unis dépensent des dizaines de milliards par an – au premier jour d’un conflit avec la Chine. L’infrastructure du champ de bataille des 20e et 21e siècles n’aurait que peu de chances face à des essaims de drones autonomes, de submersibles d’attaque sans pilote et de radars à synthèse d’ouverture capables d’observer pratiquement tous les mouvements sur la planète.

« Les progrès [de l’IA] au cours des six derniers mois ont tout changé », déclare Tull, de l’ITF, soulignant que la technologie en est encore à ses balbutiements. « C’est le genre de choses » Wright Brothers-take-flight « . »

Plusieurs start-ups de technologie de défense qui exploitent la puissance de l’IA ont déjà changé la façon dont l’armée américaine recueille et déploie des renseignements. Près de la moitié des revenus de 1,9 milliard de dollars de Palantir l’an dernier provenaient de contrats avec le gouvernement américain, notamment pour fournir un logiciel d’intelligence artificielle qui utilise la technologie de surveillance et l’analyse de données pour suivre et suivre les terroristes présumés, par exemple. En avril, Palantir a démontré comment son IA pouvait être utilisée pour analyser rapidement une situation sur le champ de bataille, générer des plans d’action potentiels et soumettre un plan opérationnel pour «neutraliser» la menace.

PrimerAI, basé à San Francisco, qui récupère des milliers de sources de « renseignement ouvert » et utilise le traitement du langage naturel pour l’analyser, a fourni des renseignements aux États-Unis peu de temps avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine. C’était une partie puissante des renseignements américains sur les intentions de Vladimir Poutine.

+ Technologie satellitaire pour fournir des images aériennes détaillées en temps réel +

L’IA modifie également le matériel militaire. En décembre 2022, ShieldAI a piloté le premier avion de chasse F-16 sans pilote sur un aérodrome au nord de Los Angeles. Ce fut une percée pour l’US Air Force, qui a engagé ShieldAI pour développer des véhicules aériens sans pilote sophistiqués.

Des start-ups américaines comme BlackSky, Capella et PlanetLabs – des sociétés de télédétection qui fusionnent l’IA et la technologie satellitaire pour fournir des images aériennes détaillées en temps réel – ont permis à l’Ukraine de déterminer l’emplacement et le statut précis des convois russes en progression. Maintenant, ils ont des contrats prototypes avec le DIU.

Les États-Unis « avaient les yeux rivés sur la balle de 2001 à 2016, se concentrant sur la guerre contre le terrorisme. Pendant ce temps, la Russie et la Chine ont construit des capacités qui ont contré ce que nous utilisions », a déclaré le patron de ShieldAI, Tseng. « Nous avions besoin d’un plan pour moderniser [afin de faire face à] ces menaces. »

Les 100 plus grandes start-ups de défense financées par capital-risque ont collectivement levé 42 milliards de dollars auprès d’investisseurs au cours de leur vie. En revanche, le revenu total qu’ils ont tiré des contrats gouvernementaux se situe entre 2 et 5 milliards de dollars, selon le Silicon Valley Defence Group – une organisation à but non lucratif visant à accroître la collaboration entre la région et les politiciens. Parmi ces 100 entreprises, les deux tiers sont des start-up qui ont développé des technologies spatiales ou d’apprentissage automatique.

Dans un rapport publié en juillet, le SVDG a accusé le DoD de distribuer « des prix de présence mais aucun engagement soutenu » pour inclure des start-ups produisant des systèmes de pointe dans les grands programmes d’acquisition de défense. Cela faisait écho au sentiment d’une lettre des fondateurs et des investisseurs de start-ups de la Silicon Valley au secrétaire à la Défense Lloyd Austin quelques semaines plus tôt, critiquant le processus « archaïque » du gouvernement pour l’achat de technologie militaire. La lettre, dont les signataires comprenaient les dirigeants d’Anduril, de Palantir et de Lux Capital, avertissait également que les États-Unis perdaient rapidement du terrain sur le « champ de bataille technologique ».

Il serait faux de prétendre que les États-Unis ne font rien. La loi sur l’autorisation de la défense de l’année dernière a créé une commission du Congrès chargée d’examiner les moyens de moderniser l’acquisition militaire. En avril, le DoD a réorganisé le DIU, élevant son nouveau directeur, l’ancien cadre d’Apple Doug Beck, pour siéger directement sous Austin. Beck, qui a servi dans la marine américaine pendant 26 ans avant de rejoindre Apple, où il relevait directement du directeur général Tim Cook, est considéré comme essentiel pour accélérer les plans visant à rapprocher l’armée et la Silicon Valley. Le Congrès a alloué 111 millions de dollars pour financer la mission du DIU en 2023, soit environ 45 millions de dollars de plus que le DoD avait demandé.

Le fait que le DIU ait introduit 100 nouveaux fournisseurs au Pentagone sous son mandat montre qu’un changement est en cours, déclare son ancien directeur Mike Brown. « Mais cela ne se produit pas encore à grande échelle », ajoute-t-il. « Si vous analysez les dépenses totales, pour l’instant, il semble que nous achetons le même gros matériel que nous avons toujours. Mais au cours des deux prochaines années, cela commencera à changer.

Source : Financial Times

Article19.ma