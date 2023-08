Musique – La 10è édition du FIMJ du 10 au 12 août à Rabat

Le 10ème Festival International pour la Musique des Jeunes (FIMJ), organisé par l’association « Hip Hop Family », avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, aura lieu du 10 au 12 août à Rabat, dans une édition mettant l’accent sur la créativité des Marocains du monde.

Organisée en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ainsi que d’autres partenaires nationaux, cette édition connaîtra la participation d’artistes marocains et étrangers, ont indiqué mardi les organisateurs lors d’une conférence de presse.

+ Créer un exutoire culturel pour les habitants de Rabat +

Cette 10ème édition du Festival coïncide avec la Journée nationale du migrant (10 août), a fait savoir le président de l’association Hip Hop Family, Moussa Laarif, soulignant que le but est de créer un exutoire culturel pour les habitants de Rabat pendant la période estivale, marquée par la présence des Marocains du monde.

Cette édition est spéciale car elle intervient après la pandémie de Covid-19, « ce qui nous poussera ainsi à créer une nouvelle dynamique pour le Festival après ce hiatus, grâce à nos principaux partenaires », a-t-il ajouté.

M. Laarif a, par ailleurs, indiqué que le Festival ne se limitera pas aux performances musicales, puisqu’il s’agit également d’une initiative spéciale visant à soutenir les artistes marocains novices, en proposant des ateliers de formation pour développer leurs compétences dans le monde de la musique, avec l’aide de spécialistes dans le domaine, ainsi que le soutien de l’UNFPA et de l’UNESCO.

+ « Une opportunité pour les jeunes de valoriser leurs capacités » +

Pour sa part, le représentant adjoint et Coordonnateur de programme de l’UNFPA au Maroc, Abdelilah Yaakoub, a relevé que le but de ces initiatives est de promouvoir la créativité chez les jeunes et de leurs compétences, affirmant que « ce festival est une opportunité pour les jeunes de valoriser leurs capacités et de libérer leurs compétences créatives ».

Le Festival International pour la Musique des Jeunes constitue également l’occasion de promouvoir les expressions artistiques des jeunes, a-t-il noté, la musique étant un moyen puissant d’expression et de communication au sein de la société, notamment en ce qui concerne les intérêts et les préoccupations des jeunes, ainsi que leurs perspectives d’avenir.

Le représentant de l’UNESCO, Armin Ibrisimovic, s’est, de son côté, réjoui de la participation de l’UNESCO à cette manifestation artistique qui sert de plate-forme d’expression des idées et des intérêts de la jeunesse, soulignant que les ateliers de formation contribueront grandement à stimuler la créativité des jeunes participants.

Grâce à ses ateliers de formation, le festival ouvre la voie aux jeunes vers un espace de formation leur permettant de prendre confiance en eux, a poursuivi M. Ibrisimovic, mettant l’accent sur l’importance de la culture comme moyen d’expression et de communication entre les sociétés.

+ Formation « MasterClass » +

Le programme de cette édition comprend un volet dédié aux ateliers de formation « MasterClass », animés par des experts dans le domaine de la musique, dont plus de 100 jeunes débutants de différentes régions du Maroc pourront bénéficier.

Quant aux spectacles musicaux prévus, ils débuteront à 18h30 à l’Amphithéâtre Parc Hassan 2 qui sera ouvert au public. Au programme de ces spectacles figurent la musique africaine, le rap et la musique électronique, en plus d’un groupe folklorique qui montera sur scène le dernier jour du Festival, coïncidant avec la Journée Internationale de la Jeunesse (12 août).

Cette édition sera ponctuée par la participation d’un ensemble de groupes artistiques tels que le groupe « Minerva » de Rabat, « Made in Bled » de Mohammedia, et « Classe A » d’Agadir, ainsi que des artistes marocains du monde entier, notamment Imad Maestro résidant en Espagne, DJ Jyoty de Belgique et Damo du Canada. (Avec MAP)

