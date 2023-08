Diplomatie – La situation en Palestine, au Niger et en Libye au cœur d’un entretien téléphonique de Bourita avec Lord Tariq Ahmad

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mercredi, avec le ministre d’État britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, l’Asie du Sud et les Nations unies, Lord Tariq Ahmad de Wimbledon, des derniers développements de la situation dans la région et en Afrique.

Qualifiant cet entretien téléphonique de “constructif”, M. Ahmad de Wimbledon a relevé, dans un tweet, que l’échange a porté sur plusieurs sujets dont “la situation en Israël et dans les +territoires palestiniens occupés+, au Niger et en Libye, ainsi que de questions bilatérales et régionales plus larges”.

A cette occasion, Lord Tariq Ahmad de Wimbledon a transmis ses “vœux chaleureux à Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône”.

Les relations entre le Maroc et le Royaume-Uni vivent au rythme d’un renforcement continu, à la faveur d’une volonté politique commune d’inscrire dans la pérennité un partenariat plusieurs fois centenaire.

En mai dernier, les deux Royaumes ont tenu la 4e session de leur dialogue stratégique à Rabat, l’occasion pour Londres de souligner que ce partenariat, vieux de huit siècles, ne peut que se renforcer, d’autant qu’il s’étend à nombre de secteurs clés tels que l’éducation, le commerce et le changement climatique.

Article19.ma