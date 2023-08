Finances – Ouverture des candidatures pour le programme Visa Africa Fintech Accelerator

Opportunités. Les startups œuvrant dans le domaine de la fintech et des transactions de paiement en Afrique sont encouragées à postuler sur le site web de Visa pour avoir une chance d’accéder à la formation, à un network d’experts, à la technologie et aux opportunités d’investissement.

Visa, le leader mondial des technologies de paiement, accepte les candidatures des start-ups qui souhaitent participer à la première cohorte du programme Visa Africa Fintech Accelerator, selon un communiqué rendu public, ce mardi.

Le programme est focalisé sur les startups opérant en Afrique et se déroulera sur 12 semaines, deux fois par an, avec un maximum de 20 startups par cohorte.

+ Une opportunité unique pour les startups Fintech +

Commentant l’annonce, Leila SERHAN, Vice-Présidente Senior et Group Country Manager pour la région Afrique du Nord, Levant et Pakistan (NALP) chez Visa a déclaré : » Grâce au programme Visa Africa Fintech Accelerator, Visa s’engage à stimuler l’innovation financière, à encourager l’entrepreneuriat et à soutenir la croissance des écosystèmes Fintech à travers l’Afrique. Ce programme représente une opportunité unique pour les startups Fintech pour accéder à des ressources inestimables, au mentorat et à des opportunités d’investissement potentielles. »

Les start-up qui se trouvent au stade de la série A sont encouragées à déposer leur candidature sur le site web de Visa pour avoir la chance de bénéficier d’un savoir-faire important, d’un grand network d’experts, d’une technologie de pointe et de fonds d’investissement potentiels. Les candidatures seront clôturées le 25 août et la première cohorte sera annoncée en septembre.

Conformément à l’engagement de Visa d’investir 1 Md$ en Afrique d’ici 2027, le programme Visa Africa Fintech Accelerator vise à renforcer l’écosystème des paiements de l’Afrique par le biais d’innovations et de technologies, en se concentrant sur la numérisation des économies, la montée en compétences des talents et le renforcement des capacités.

Plug and Play, une plateforme d’innovation leader dans le monde, sera le partenaire du programme Visa Africa Fintech Accelerator. Tout au long des 12 semaines du programme, Plug and Play fournira un contenu précieux, facilitera l’accès aux mentors, organisera des sessions de coaching individuelles et mettra les startups en contact avec un réseau mondial et régional d’investisseurs.

+ Cinq catégories +

Le Visa Africa Fintech Accelerator est à la recherche de startups disruptives qui opèrent sur le continent Africain. Les startups des cinq catégories suivantes sont encouragées à postuler :

● Déverrouillage des mouvements d’argent : Numériser les différents types de paiement (P2P, B2C, B2B, G2C) pour créer de nouvelles opportunités commerciales, y compris les envois de fonds transfrontaliers et les décaissements, les solutions de « Open Banking » et de « compte à compte », les flux d’argent mobile et l’interopérabilité.

● Finance intégrée : Création d’une intelligence avancée pour améliorer les expériences de paiement et de financement dans les modèles de commerce B2C et B2B, y compris les paiements échelonnés, le financement flexible, la fidélisation des consommateurs et la Fintech-as-a-Service.

● Autonomisation des commerçants et des PME : accélérer la croissance des commerçants et des PME grâce à des solutions de paiement numérique pour favoriser l’inclusion financière, en se concentrant sur les paiements omnicanaux de nouvelle génération, l’intégration numérique, l’optimisation du fonds de roulement et les solutions à valeur ajoutée pour les commerçants.

● Facilitateurs de l’infrastructure de paiement : Mise en place de la « base » de l’infrastructure de paiement et des principaux services complémentaires tels que les solutions d’authentification et de lutte contre la fraude, l’intégration numérique et la gestion de l’identité, les solutions d’évaluation du crédit et de gestion des risques, ainsi que les solutions de données et d’analyse prospective.

● Le futur de la finance : Adopter les technologies émergentes pour révolutionner les services financiers, comme les paiements alimentés par l’IA, la blockchain et le DLT d’entreprise, et la monnaie programmable.

● Finance durable et inclusive : Améliorer la technologie des paiements pour contribuer à une économie durable, favoriser l’inclusion, réduire les inégalités et créer un impact positif grâce à des services financiers pour les communautés défavorisées ou vulnérables au climat et à des solutions financières abordables et accessibles.

Pour plus d’informations sur le Visa Africa Fintech Accelerator et pour postuler, veuillez consulter cette page : africa.visa.com/visa-everywhere/innovation/visa-accelerator.html.

Article19.ma