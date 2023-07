Washington reprend le dialogue avec les Talibans sur la situation en Afghanistan

Les 30 et 31 juillet, le représentant spécial pour l’Afghanistan, Thomas West, a conduit une délégation américaine pour poursuivre les discussions sur les intérêts essentiels avec des représentants des talibans à Doha, au Qatar.

La délégation américaine a exprimé sa profonde inquiétude concernant la crise humanitaire et la nécessité de continuer à soutenir les organisations d’aide et les organismes des Nations unies qui fournissent une assistance conforme aux principes humanitaires.

Washington exhorte les talibans « à revenir sur les politiques responsables de la détérioration de la situation des droits de l’homme en Afghanistan, en particulier pour les femmes, les jeunes filles et les communautés vulnérables. Ils ont exprimé leur vive inquiétude concernant les détentions, la répression dans les médias et les limites imposées à la pratique religieuse », selon une note du Département d’Etat.

La délégation américaine a rencontré des représentants de la Banque centrale afghane et du ministère afghan des Finances pour discuter de l’état de l’économie afghane et des défis auxquels le secteur bancaire est confronté. Les représentants américains ont pris note des données récentes indiquant une baisse de l’inflation, une croissance des exportations et des importations de marchandises en Afghanistan en 2023, et se sont montrés ouverts à un dialogue technique sur les questions de stabilisation économique dans un avenir proche.

Article19.ma