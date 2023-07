Cinéma – Un film raconte l’histoire controversée de l’agent disgracié du Mossad « prisonnier X »

Énigme. Un film de l’Israélien Hilla Medalia et de l’Australien Amos Roberts, présenté en première au Festival du film de Jérusalem au début du mois, met la lumière sur l’histoire de l’agent disgracié du Mossad « prisonnier X ».

La question de la véritable histoire derrière la chute du Prisonnier X, l’agent australo-israélien du Mossad Ben Zygier, a secoué Israël pendant une grande partie de 2013, mais peu de réponses concrètes ont jamais été apportées, selon timesofisrael.com.

Après l’annonce de la nouvelle selon laquelle Zygier avait été secrètement emprisonné puis s’était suicidé alors qu’il était derrière les barreaux en 2010, des rumeurs et des rapports contradictoires sur ses activités se sont répercutés dans le monde entier. A-t-il sorti un agent double du Hezbollah ? Une fuite d’informations vers l’Australie ? Ou Dubaï ? S’est-il suicidé ou a-t-il été assassiné en prison?

Dans des entretiens avec des amis, des journalistes, son avocat et à travers le témoignage recréé d’un agent anonyme du Mossad, « Prisoner X » explore comment Zygier est passé d’un jeune sioniste idéaliste grandissant à Melbourne à un jeune père de deux enfants accusé de trahison et conduit au suicide en confinement solitaire, ajoute la même source.

Le film raconte une histoire dynamique et captivante pour ceux qui ne connaissent pas l’intrigue, mais fournit peu de nouveaux détails ou théories sur la vie et la mort de Zygier.

+ Zygier s’est suicidé et n’a pas été tué +

Parfois frustrant mais naturellement vague, le documentaire est aussi souvent discrètement dévastateur, retraçant la vie d’un jeune homme avec tant de promesses, qui s’est terminée par tant de tragédies.

Parmi les nombreuses théories, le film semble parvenir à certaines conclusions, notamment que Zygier s’est suicidé et n’a pas été tué; que quel que soit le crime dont il était accusé, il était probablement dû à une erreur plutôt qu’à une trahison intentionnelle ; et que les autorités israéliennes ont maltraité et abandonné un Zygier mentalement instable, conduisant à sa mort tout à fait évitable.

« Je peux vous dire – sans bien sûr entrer dans les détails – que Ben était très loin de la limite que je me suis fixée de ceux que je ne représenterais pas », a déclaré l’avocat de Zygier, Moshe Mazur dans le film. « Ce n’était pas un traître. »

+ « La trahison » de Zygier était un écran de fumée +

Plusieurs personnes interrogées dans le documentaire suggèrent que les théories sur la trahison de Zygier étaient un écran de fumée pour ses véritables activités, qui auraient été menées en Iran.

La plupart semblaient d’accord sur le fait que Zygier avait travaillé sous couverture pour une entreprise en Italie qui avait des relations avec l’Iran et que sa chute était liée au temps qu’il a passé à l’Université Monash de Melbourne, où il a révélé les mauvaises informations aux mauvaises personnes.

Pourtant, des histoires ont circulé à plusieurs reprises selon lesquelles Zygier aurait démasqué des informateurs au Liban ou déjoué une opération visant à récupérer les corps de trois soldats israéliens portés disparus depuis des décennies.

« Ce qui ne correspond pas tout à fait, c’est que les personnes qui ont été exposées comme étant des informateurs du Mossad – rien de vraiment grave ne leur est arrivé », a déclaré le journaliste australien Jason Koutsoukis, qui a été l’un des premiers à être informé de la double vie de Zygier.

+ « Une histoire trouble, qui n’a pas d’intérêt stratégique pour Israël » +

Le journaliste australien Rafael Epstein, qui a connu Zygier dans son enfance et a écrit un livre sur l’affaire en 2014, a suggéré que le récit qui en a émergé concernait « une histoire trouble, qui n’a pas d’intérêt stratégique pour Israël. Cela fournit une raison simple pour laquelle Ben devrait être en prison. Cela ne sonnait tout simplement pas vrai », a-t-il déclaré.

Ajoutant que : « C’est une bonne histoire pour le Mossad parce qu’elle ne révèle rien non plus sur l’une des zones d’espionnage les plus importantes d’Israël, qui est l’Iran ».

Aucun des membres de la famille de Zygier n’est apparu dans le documentaire : ni ses parents, ni sa sœur, ni sa femme, ni ses enfants, qui sont maintenant adolescents.

Le journaliste australien Trevor Bormann a déclaré qu’il filmait un reportage depuis le cimetière de Melbourne où Zygier est enterré lorsqu’il a rencontré ses parents.

« Je les ai approchés, ils ont été choqués de me voir », raconte Bormann dans le film. « Et la mère de Ben a dit quelque chose comme: « Tout ce que tu vas faire, c’est de me mettre dans cette parcelle vide à côté de mon fils ».

+ « La vérité est pire parce qu’ils s’en foutaient de lui. » +

En fin de compte, plus qu’une histoire d’espionnage qui a mal tourné, « Prisoner X » raconte l’histoire de l’État utilisant et abandonnant un jeune idéaliste, le jetant derrière les barreaux sans en parler à personne et enterrant l’histoire à ses côtés.

Sans un exposé australien publié en 2013, les Israéliens n’auraient probablement jamais entendu parler de Zygier et de la façon dont il s’est suicidé en 2010 dans une cellule spécialement conçue pour Yigal Amir, l’assassin du Premier ministre Yitzhak Rabin.

« Quand vous voyez l’image dans son ensemble, c’est peut-être la mort la plus inutile à laquelle vous pouvez penser dans ces circonstances », a déclaré l’avocat Mazur, ajoutant que l’État d’Israël aurait dû protéger Zygier « également lorsqu’il était à l’étranger, et aussi quand il était ici, sous leur surveillance.

Les rumeurs selon lesquelles le Mossad aurait tué Zygier étaient loin d’être fondées, a déclaré le journaliste Epstein. « La vérité est pire parce qu’ils s’en foutaient de lui », ajoute le journal israélien.

Article19.ma