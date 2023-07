Mise au point – Le Ministère de la Justice « n’a pas donné de consignes » à la Commission chargée de superviser le concours des avocats (Communiqué)

Fake News. Le site officiel du Parti authenticité et modernité (PAM) a publié, ce lundi 31 juillet, un démenti catégorique suite à la diffusion d’une vidéo via WhatsApp, montrant un écran d’ordinateur sur lequel serait affiché un mémorandum attribué au Ministère de la Justice, intitulé « Mémorandum spécial confidentiel non imprimable et non copiable » envoyé -selon la partie qui l’a fomenté- par le ministre aux membres de la commission chargée de superviser l’examen d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat, sur la méthode de correction des épreuves écrites et de déroulement des épreuves orales.

Dans un communiqué rendu public, le Ministère informe l’opinion publique nationale que « le contenu du mémorandum en question n’émane pas du tout du Ministère, alors que son auteur a exploité l’identité visuelle du Ministère et a fabriqué des faits fictifs accompagné en bas d’un sceau et d’une signature tous faux et attribués au ministre de la Justice ».

Et d’ajouter que le (ou les faussaires) a par la suite diffusé ces contenus via des applications de messagerie instantanée dans « le but de porter atteinte à la crédibilité des institutions » et de remettre en question l’atmosphère générale positive dans laquelle s’est déroulé l’examen d’aptitude.

En conséquence, le Ministère a officiellement porté plainte auprès du Procureur général du Roi près la Cour de cassation, Président du Ministère public, pour que celui-ci ordonne « l’ouverture d’une enquête criminelle » à ce sujet, et pour prévoir les conséquences juridiques à l’encontre des personnes impliquées dans ces actes, à la lumière des résultats des investigations, conclut la même source.

Article19.ma