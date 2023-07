Vidéo / Fête du Trône – Le Roi préside à Tétouan la cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des grandes écoles militaires et paramilitaires

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a présidé, lundi après-midi à la Place du Mechouar du Palais Royal de Tétouan, à l’occasion de la célébration du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres, la cérémonie de prestation de serment des officiers des promotions de 2020, 2021, 2022 et 2023, lauréats des grandes Ecoles et Instituts militaires et paramilitaires ainsi que des Officiers issus des rangs.

SM le Roi, que Dieu L’assiste, a bien voulu baptiser ces promotions du nom de « Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem ».

Après avoir salué les couleurs nationales au son de l’hymne national, le Souverain a prononcé l’allocution suivante :.

« Louange à Dieu,

Prière et paix sur le prophète, sa famille et ses compagnons,

Officiers,

Les circonstances liées à la pandémie avaient empêché l’accueil des dernières promotions des lauréats issus des écoles et instituts militaires, sécuritaires et territoriaux.

Aujourd’hui, Nous avons le plaisir de vous retrouver pour la prestation de serment devant Notre Majesté, en Notre qualité de Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales.

Notre fierté est d’autant plus grande que Nous vous avons assuré une formation moderne et une mise à niveau continue, que Nos Forces font preuve d’un niveau élevé de mobilisation, de vigilance et d’engagement dans l’accomplissement de leur devoir national.

Nous avons décidé de donner aux quatre promotions sorties entre 2020 et 2023 le nom de « Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem », eu égard à la place spéciale que Nous-même et Notre peuple fidèle lui portons, et en considération de l’action qu’elle mène dans le domaine des affaires sociales des Forces Armées Royales, et en faveur des Causes de la femme et de l’enfance.

Soyez donc, que Dieu vous garde, à la hauteur de ce que votre responsabilité exige de vous en termes de droiture, d’engagement, de discipline, de patriotisme sincère, fidèles en cela à votre devise éternelle : «Dieu, la Patrie, le Roi» ».

Après la prestation de serment, SM le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a passé en revue les différents détachements des officiers lauréats.

Les promotions ayant prêté serment comprennent des officiers issus des grandes écoles militaires. Il s’agit de :

– L’Académie Royale militaire,

– L’École Royale de l’Air,

– L’École Royale navale,

– L’École Royale du service de santé militaire,

S’y ajoutent également les officiers du cycle spécial et officiers issus des rangs, relevant des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale et des Forces Auxiliaires.

Aux lauréats des écoles de formation d’officiers d’active, s’ajoutent les officiers de réserve issus des grandes écoles paramilitaires, lauréats des écoles et instituts suivants :.

– L’École Mohammedia des Ingénieurs.

– L’Institut Royal de l’Administration territoriale du ministère de l’Intérieur,

– L’Institut Royal de Police,

– L’École nationale forestière des ingénieurs,

– L’École de formation douanière.

SM le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, a, par la suite, promu des officiers supérieurs aux grades de Général et de Colonel-major, et autorisé la diffusion du tableau d’avancement du personnel des FAR au titre de l’année 2023.

Ce geste Royal traduit la Haute sollicitude de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, et l’attention particulière et permanente dont le Souverain ne cesse d’entourer la famille des Forces Armées Royales.

SM le Roi avait reçu, le 29 juillet à Tétouan, le Général de Corps d’Armée Mohamed Berrid, Inspecteur général des FAR et Commandant la Zone Sud, président de la commission d’avancement des FAR, qui a soumis à la Haute appréciation Royale les conclusions et les résultats des travaux d’avancement du personnel officier et non-officier des Forces Armées Royales.

Lors de cette audience, le président de la commission d’avancement a exprimé à SM le Roi la profonde gratitude et la grande fierté des membres de la commission pour les marques de Sollicitude et les Hautes Orientations et Instructions Royales, qui ont inspiré et conduit le travail de ladite commission d’avancement, durant toutes ses phases.

Les conclusions de la commission et le tableau d’avancement ont reçu la Haute approbation de SM le Roi qui a donné Ses Hautes Instructions pour que soient transmises Ses Félicitations aux nouveaux promus, incitant l’ensemble du personnel des FAR à persévérer dans l’accomplissement de la noble mission qui leur est assignée, fidèle en cela à la devise sacrée : « Dieu – La Patrie – Le Roi ».

La cérémonie de prestation de serment s’est déroulée en présence du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, des Conseillers de SM le Roi, des membres du gouvernement, des officiers supérieurs de l’Etat-Major Général des FAR, des attachés militaires étrangers accrédités à Rabat, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.

