Focus – Le Pentagone rejoint « la guerre » d’Elon Musk contre le suivi des avions par « flight radars »

Un tour de vis sécuritaire ? Une liste de souhaits technologiques diffusée par l’élite du Commandement des opérations spéciales conjointes de l’armée américaine suggère que la composante de combat la plus secrète du pays partage une inquiétude avec l’homme le plus riche du monde : trop de gens peuvent voir où ils pilotent leurs avions.

La composante aérienne des opérations spéciales interarmées, responsable du convoyage des commandos et de leur équipement dans le monde entier, cherche de l’aide pour garder ces vols hors de vue du public grâce à un « outil d’analyse et de rétroaction « Big Data » », selon un document d’approvisionnement obtenu par The Intercept.

Le document fait partie d’une série de publications périodiques de listes de technologies que les unités d’opérations spéciales aimeraient voir créées par le secteur privé.

La liste signale spécifiquement le risque que les « observateurs de la queue » des médias sociaux et d’autres observateurs en ligne pourraient identifier un avion mystérieux comme un vol militaire.

Selon le document, la composante aérienne des opérations spéciales conjointes a besoin d’un logiciel pour « exploiter les données historiques et en temps réel, telles que les historiques de voyage et les détails d’avions spécifiques avec une corrélation avec les informations open source, les médias sociaux et les rapports de vol ».

Armé de ces données, l’outil aiderait les opérations spéciales à évaluer le degré d’examen qu’un avion donné a reçu dans le passé et la probabilité qu’il soit connecté à eux par des regards indiscrets en ligne.

« Cela leur donne simplement de meilleures informations sur la façon de se fondre. C’est comme si la police décidait d’utiliser la marque de voiture locale la plus courante comme voiture d’infiltration. »

Plutôt que de fournir la possibilité de falsifier ou d’anonymiser les données de vol, l’outil semble viser à laisser les vols militaires sensibles se cacher à la vue de tous. « Cela leur donne simplement de meilleures informations sur la façon de se fondre dans la masse », a déclaré Scott Lowe, un observateur de longue date et photographe d’aviation à The Intercept. « C’est comme si la police décidait d’utiliser la marque de voiture locale la plus courante comme voiture d’infiltration. »

Alors que le suivi des avions est depuis longtemps un passe-temps de niche parmi les passionnés d’aviation qui aiment cataloguer les allées et venues des aéronefs, la disponibilité publique des données des transpondeurs en vol offre également aux journalistes, chercheurs et autres observateurs un moyen efficace de suivre les mouvements et les activités du monde. le plus riche et le plus puissant. L’agrégation et l’analyse des données de vol publiques ont mis en lumière les vols de torture de la CIA, les mouvements d’oligarques russes et la relation amicale de Google avec la NASA.

Plus récemment, ces techniques de détective ont attiré l’attention internationale après avoir attiré l’ire d’Elon Musk, l’homme le plus riche du monde. Après avoir acheté le géant des médias sociaux Twitter, Musk a interdit un compte qui partageait les mouvements de son jet privé. Malgré des promesses répétées de protéger la liberté d’expression – et un engagement spécifique de ne pas interdire le compte @ElonJet – sur la plate-forme, Musk a procédé à la censure de toute personne partageant les allées et venues de son avion, affirmant que les données entièrement légalement obtenues et entièrement publiques équivalaient à des « coordonnées d’assassinat ».

Le désir de la composante aérienne des opérations spéciales conjointes pour des voyages aériens plus discrets, publié six mois après l’effondrement des données des avions à réaction de Musk, est probablement plus fermement ancré dans la réalité.

La composante aérienne d’opérations spéciales interarmées propose un scénario hypothétique dans lequel les forces spéciales doivent voyager avec un « profil réduit » – c’est-à-dire tranquillement – et utiliser cet outil.

«Lorsqu’il s’agit de déterminer si le mouvement prévu est approprié et approprié», indique le document d’approvisionnement, «l’outil de base de données de gestion du profil de vol de l’aéronef révèle que l’aéronef est principalement associé à une zone géographique distinctement différente» – un signalement fréquent aux civils traqueurs d’avions que quelque chose d’intéressant se prépare. «De plus, des« observateurs de la queue »ont publié sur les réseaux sociaux des photos de l’avion sur divers aérodromes. Sur la base des informations disponibles, le commandant décide d’utiliser une cellule différente pour la mission. Avec l’avion en vol, l’outil est surveillé pour toute indication de surveillance accrue ou de compromis de mission.

La demande fait partie d’une vaste liste de technologies recherchées par le Commandement des opérations spéciales conjointes, des radios avancées et des pompes à sang portables aux drones qui peuvent voler des mois à la fois. La liste de 85 pages fait essentiellement la publicité de ces technologies pour les entrepreneurs du secteur privé, qui pourraient être en mesure de les vendre au Pentagone dans un proche avenir.

« Ce qui sera intéressant, c’est de voir comment ils changent leurs opérations après avoir eu ces informations. »

Le document – marqué non classifié mais pour «Diffusion ultérieure uniquement selon les directives de l’équipe de l’exposition conjointe sur les capacités et la technologie (JCTE) du Bureau du secrétaire à la Défense (OSD)» – fait partie d’un effort annuel du Commandement des opérations spéciales conjointes pour «informer et influencer les décisions d’investissement internes de l’industrie dans des domaines qui traitent des domaines d’intérêt les plus sensibles et les plus urgents des SOF. »

L’outil anti-suivi d’avions s’inscrit dans un schéma plus large de l’armée qui tente de minimiser la visibilité de ses vols, selon Ian Servin, pilote et passionné de suivi d’avions. En mars, l’armée a retiré les numéros de queue et autres marques d’identification de ses avions.

« Ce qui sera intéressant, c’est de voir comment ils changent leurs opérations après avoir eu ces informations », a déclaré Servin. Du point de vue de la transparence, a-t-il ajouté, « ces changements pourraient être problématiques ou préoccupants ».

Source : The Intercept

Article19.ma