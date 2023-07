La Marocaine Nouhaila Benzina, première joueuse voilée à disputer un match de coupe du monde

En foulant la pelouse du stade ce dimanche matin contre la Corée du Sud pour le compte du deuxième match du Maroc en Coupe du monde féminine 2023, la défenseuse Nouhaila Benzina est entrée dans l’histoire, a écrit le prestigieux média spécialisé ESPN sur son site internet.

Une interdiction par la FIFA de jouer avec les couvre-chefs religieux lors des compétitions qu’elle organise pour des « raisons de santé et de sécurité », a été annulée en 2014 après un plaidoyer de militants, d’athlètes, de gouvernements et de responsables du football, rappelle ESPN.

« Je n’ai aucun doute que de plus en plus de femmes et de filles musulmanes regarderont Benzina et seront vraiment inspirées — pas seulement les joueuses mais aussi, je pense, les décideurs, les entraîneurs, et d’autres sports aussi », a déclaré Assmaah Helal, co- fondatrice du réseau des femmes musulmanes dans le sport.

Pari gagnant

Benzina est joueuse professionnelle de football sous les couleurs de l’Association sportive de Forces armées royales (As FAR), vainqueur des huit derniers championnats du Maroc de football. Elle n’a pas joué lors de la défaite inaugurale du Maroc contre l’Allemagne (0-6) à Melbourne, et a dû attendre six jours pour finalement être titularisée dans le Groupe H à Adélaïde, souligne ESPN.

Et ça valait le coup. Les Lionnes de l’Atlas ont joué avec plus de liberté dans un match d’après-midi contre la Corée du Sud, marquant à la 6e minute et s’accrochant à une victoire 1-0. Benzina a joué un rôle important dans la ligne défensive, et a pris un carton jaune en fin de match alors que la Corée du Sud contre-attaquait, rapporte la même source.

Le Maroc est le premier pays arabe ou nord-africain à se qualifier pour la Coupe du monde féminine, précise ESPN.

« Nous sommes honorés d’être le premier pays arabe à participer à la Coupe du monde féminine », a déclaré la capitaine marocaine Ghizlane Chebbak avant le tournoi, « et nous pensons que nous devons assumer une grande responsabilité pour donner une bonne image, pour montrer les réalisations de l’équipe marocaine. »

