Actualité – Le Maroc suit de près les récents événements au Niger et souligne l’importance de maintenir la stabilité de ce pays frère

Le Royaume du Maroc suit de près les récents événements en République du Niger et souligne l’importance de maintenir la stabilité de ce pays frère.

Le Maroc fait confiance à la sagesse du peuple et des forces vives du Niger pour préserver les acquis, maintenir son rôle régional constructif important et œuvrer à la réalisation des aspirations du peuple frère du Niger, a affirmé l’Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui intervenait lors d’une réunion urgente du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine sur la situation au Niger.

Article19.ma