Vidéo – Victoire historique de l’équipe nationale marocaine face à la Corée du Sud au Mondial féminin

L’équipe féminine du Maroc a réalisé un exploit historique en remportant sa première victoire dans un Mondial féminin, contre la Corée du Sud (1-0), dimanche au Hindmarsh Stadium à Adélaïde (Australie), en match comptant pour la 2e journée du groupe H de la Coupe du monde féminine de football organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet – 20 août).

Les Lionnes de l’Atlas ont réussi une bonne entame de match, concrétisée dès la 6ème minute par Ibtissam Jraïdi, qui a réussi à inscrire le premier but de la sélection nationale féminine en phase finale de la coupe du monde sur une belle tête plongeante qui a détourné au fond des filets un centre de Hanane Aït El Haj.

Portée par l’enthousiasme de l’ouverture du score, la sélection nationale ne s’est pas pas cantonnée en défense, réussissant à développer un jeu séduisant alliant passes courtes, geste techniques et sorties de balles propres.

La capitaine Ghizlane Chebbak et Salma Amani se sont distinguées en milieu de terrain. Les flancs ont également été activement sollicitées, notamment par l’entremise de Hanane Aït El Haj à droite et du duo Fatima Tagnaout et Zineb Redouani à gauche. Elodie Nakkach s’est, quant à elle, montrée solide dans son rôle de milieu récupérateur.

La première mi-temps a été équilibrée, avec plusieurs occasions créées par les deux équipes. A la 13è minute, Hong Hye-Ji a failli marquer un but contre son camp après avoir détourné de la tête un centre du flanc gauche de Fatima Tagnaout.

La 19è minute témoignera d’une autre action dangereuse de l’équipe coréenne, lorsque le ballon tombe devant Park Eun-Sun dans la surface de réparation qui, gênée par la défense marocaine, rate son tir.

Puis à la 25è minute, la même Park Eun-Sun se procurera l’une des meilleures occasions pour son équipe, mais sa tentative est passée à côté des buts de la gardienne marocaine Khadija Er-Rmichi.

A la 27è minute, une action collective rapide commençant par un centre en profondeur de la défenseure centrale Nouhaila Benzina a été conclue par Amani qui se retrouve devant les cages adverses mais rate son tir.

Trois minutes plus tard, Ibtissam Jraïdi récupère un ballon haut, s’engouffre dans la défense coréenne et enchaine la frappe enroulée mais non-cadrée. A la 32è, Ghizlane Chebbak, à la conclusion d’une belle combinaison avec Ibtissam Jraidi, décroche une frappe à l’extérieur de la surface de réparation qui n’est pas passée très loin des buts adverses.

Lors de la deuxième mi-temps, la possession de balle a été largement en faveur des Sud-coréennes qui, dans leur quête d’égaliser le score, ont réussi à récupérer plus de ballons et remporter davantage de duels en milieu de terrain.

A la 51è, Khadija Er-Rmichi sauve un centre dangereux de la gauche qui tombe devant l’infatigable Park Eun-Sun.

La sélection marocaine répondra avec une occasion franche à la 54è, par l’intermédiaire de Benzina dont la reprise d’un ballon ratée par la gardienne de but Kim Jung-Mi passe au dessus de la barre transversale.

S’en est suivi plusieurs tentatives coréennes qui ont mis la défense marocaine à rude épreuve. Nouhaila Benzina s’est particulièrement distinguée dans son rôle de défenseure centrale, dégageant un nombre important de ballons dangereux, et produisant des relances propres. Les dix dernières minutes ont été marquées par deux occasions nettes pour chaque équipe. La première a été ratée à la 86è minute par Casey Yu-Jin Phair, dont la frappe croisée à ras-de-terre passe à quelques centimètres du poteau.

Rosella Ayane, qui a remplacé Ibtissam Jraïdi à la 74è minute, ratera à son tour une occasion d’or à la 87è minute. Sur un contre éclair, Ghizlane Chebbak délivre une passe du flanc gauche qui bat la défense sud-coréenne et met Ayane en situation de face à face avec la gardienne Kim Jung-Mi, mais sa frappe croisée à ras de terre ne trouve pas le bout des filets. A la faveur de ce succès, la sélection marocaine à réussi à se racheter après la défaite au premier match contre l’Allemagne, et garde toutes ses chances pour se qualifier au prochain tour. Le Maroc se hisse ainsi à la troisième place de son groupe avec 3 points, derrière l’Allemagne et la Colombie qui s’affronteront dimanche au Sydney Football Stadium.

La prochaine sortie des Lionnes de l’Atlas sera contre la Colombie jeudi au stade rectangulaire de Perth (Australie), tandis que la Corée du Sud jouera contre l’Allemagne au stade Suncorp à Brisbane.

Article19.ma