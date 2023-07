Vidéo / Islam – Ouahbi: « Une famille c’est un homme, une femme et des enfants… l’Occident doit respecter nos choix »

“Une famille, c’est un père, une mère et des enfants. C’est ça notre vision des choses et l’Occident doit respecter ça”. Le Ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi vient d’envoyer, ce vendredi 28 juillet 2023, un message clair et net aux pays occidentaux.

Invité de l’émission Soua’al Moubachir (Question directe) sur la chaîne satellitaire panarabe Al Arabiya, le ministre a expliqué que “la notion de famille” constitue actuellement le sujet principal des débats en Europe.

Dans ce sens, il a relevé que la vision européenne considère désormais que la famille peut être composé uniquement de mâle ou de femelle voire autre, au point les individus n’y sont plus définis par « leur sexe, mais sont des X » et qu’ils pourraient choisir l’appelation qu’ils souhaitent.

“On respecte leur point de vue et ils peuvent l’appliquer comme ils veulent, mais eux aussi doivent faire pareil envers nos convictions…On ne les empêche pas de faire ce qu’ils veulent chez eux”, a rétorqué Ouahbi.

Lobbies LGBT

Le ministre a attiré l’attention sur le poids important des lobbies homosexuels, et ce que cela peut impliquer dans les débats publics et les prises de décisions au niveau mondial.

“Ils sont devenus une force de frappe politiquement et économiquement parlant, en utilisant plusieurs leviers pour imposer leurs choix, et nous sommes impuissants face à eux… Tout ce qu’on fait c’est se défendre, on ne les attaque pas et on n’essaie de rien leur imposer”, affirme-t-il.

“Premièrement, ces lobbies ont gagné l’appui populaire dans les sociétés occidentales, ce qui leur procure une certaine légitimité politique et sociale. Deuxièmement, le mouvement LGBT est présent dans les postes de prise de décision politique, et la présence de chefs de gouvernement ou de ministres gays est devenue la norme. Même le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme revendique ouvertement être gay. Et puis troisièmement, ils influencent les décisions économiques”, a enchaîné le ministre.

Ce dernier demeure confiant toutefois: pour lui, « tout cela n’est qu’une vague temporaire qui a pris de l’ampleur car elle est nouvelle et procure à l’individu un certain sentiment de liberté et de plaisir, mais qui finira par disparaître un jour ».

Article19.ma