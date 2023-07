Coup d’État au Niger – Une aubaine pour les groupes extrémistes et la Russie en Afrique de l’Ouest?

Au Niger, la coup d’État militaire en cours depuis mercredi contre le président Mohamed Bazoum, est loin d’être une simple crise interne. Dans un article paru mercredi 27 juillet sur Associated Press, Cara Anna, correspondante de l’agence en Afrique de l’Est, décortique les multiples enjeux politiques et surtout sécuritaires en lien avec ce putsch.

Entre la menace des groupes extrémistes, très actifs dans le Sahel, et la rivalité entre l’Occident et la Russie, tous les deux présents militairement sur le terrain, l’instabilité au Niger apporte encore plus d’incertitudes sur l’avenir de la région.

Voici le texte intégral de l’article d’Associated Press traduit en français:

Plus de 1 000 militaires américains se trouvent au Niger, qui, jusqu’au coup d’État mené mercredi par des soldats mutins, avait évité de tomber sous les prises de pouvoir militaires qui ont déstabilisé ses voisins ouest-africains ces dernières années.

Le pays était considéré comme le dernier partenaire majeur contre l’extrémisme dans une région francophone où le sentiment anti-français avait ouvert la voie au groupe militaire privé russe Wagner.

Divers groupes extrémistes islamiques sont actifs autour du Niger, qu’il ne faut pas confondre avec le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique. Le Niger se trouve juste au nord, faisant partie de la région tentaculaire directement en dessous du désert du Sahara qui depuis des années fait face à une menace croissante de divers groupes d’extrémistes islamiques.

Qu’est-ce que cela signifie pour la sécurité régionale?

Signalant l’importance du Niger dans la région où Wagner exerce également ses activités, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’y est rendu en mars pour renforcer les liens et annoncer une aide directe de 150 millions de dollars, qualifiant le pays de « modèle de démocratie ».

Maintenant, une question cruciale est de savoir si le Niger pourrait pivoter et engager Wagner comme un partenaire de contre-terrorisme comme ses voisins, le Mali et le Burkina Faso, qui ont chassé les forces françaises. La France a transféré plus de 1000 personnes au Niger après s’être retirée du Mali l’année dernière.

Le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclaré jeudi que « ce qui s’est passé au Niger, c’est la lutte de son peuple contre les colonisateurs. Cela signifie en fait gagner l’indépendance. Le reste dépendra du peuple nigérien. »

Des centaines de personnes se sont rassemblées jeudi à Niamey, la capitale du Niger, et ont chanté leur soutien à Wagner en brandissant des drapeaux russes.

Le gouvernement du Niger a été « assez ouvert en termes de dialogue et d’engagement à la fois au niveau national et avec les partenaires internationaux », a déclaré Paul Melly, consultant associé au programme Afrique au groupe de réflexion Chatham House à Londres. « L’enjeu est donc considérable. »

Le Niger est une base d’opérations militaires internationales depuis des années alors que les extrémistes islamiques ont considérablement élargi leur portée au Sahel. Il s’agit notamment de Boko Haram au Nigéria et au Tchad voisins, mais la menace la plus immédiate vient de l’activité croissante dans les zones frontalières du Niger avec le Mali et le Burkina Faso de la part de l’État islamique dans le Grand Sahara et de l’affilié d’Al-Qaïda, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, GSIM).

Pendant ce temps, les dépenses militaires du Niger ont atteint 202 millions de dollars en 2021.

Qu’en est-il des efforts de lutte contre le terrorisme?

Les partenaires des États-Unis qui luttent contre les extrémistes au Sahel diminuent. La junte militaire du Mali notamment, a ordonné le mois dernier à la mission de maintien de la paix des Nations Unies, forte de 15 000 membres, de partir, affirmant qu’elle avait échoué dans sa mission. Cependant, les forces de Wagner y restent, accusées par des observateurs d’atrocités en matière de droits de l’homme.

Au début de 2021, les États-Unis ont déclaré qu’ils avaient fourni au Niger plus de 500 millions de dollars en programmes d’aide militaire et de formation depuis 2012, l’un des plus importants programmes de ce genre en Afrique subsaharienne. L’Union européenne a lancé plus tôt cette année une mission de formation militaire de 27 millions d’euros (30 millions de dollars) au Niger.

Les États-Unis ont utilisé des drones à partir d’une base qu’ils ont construite dans le Nord éloigné du Niger dans le cadre des efforts de lutte contre le terrorisme dans le vaste Sahel. Le sort de cette base et d’autres sites opérationnels américains dans le pays après le coup d’État de cette semaine n’est pas immédiatement connu.

« Il est trop tôt pour spéculer sur d’éventuelles actions ou activités futures », a déclaré John Manley, porte-parole du Commandement des États-Unis pour l’Afrique dans un courriel. Il a indiqué qu’environ 1100 militaires américains sont au Niger.

Le Niger a été le lieu de l’une des rencontres les plus meurtrières des forces américaines en Afrique ces dernières années, lorsqu’une embuscade d’extrémistes en 2017 qui a fait quatre morts. L’attaque a de nouveau soulevé des questions de la part de certains critiques à Washington sur les raisons pour lesquelles les États-Unis seraient impliqués sur le continent.

À quel point l’extrémisme est-il mortel dans la région?

Les observateurs affirment que la région du Sahel est devenue l’une des plus meurtrières au monde quand il s’agit de l’extrémiste. L’Afrique de l’Ouest a enregistré plus de 1800 attaques extrémistes au cours des six premiers mois de cette année, entraînant près de 4600 morts, a déclaré cette semaine, un haut responsable régional au Conseil de sécurité des Nations Unies.

La plupart de ces décès sont survenus au Burkina Faso et au Mali, tandis que seulement 77 se sont produits au Niger, a déclaré le responsable, Omar Touray, le président de la Commission de la CEDEAO, la branche exécutive du bloc économique ouest-africain. Les observateurs ont averti que la menace extrémiste s’étend au sud vers des États comme le Ghana et la Côte d’Ivoire.

Le coup d’État au Niger apporte encore plus d’insécurité. « Nous constatons que toute la ceinture au sud du Sahara devient une zone extrêmement problématique », a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

Le Niger est l’un des pays les plus pauvres du monde, aux prises avec le changement climatique, avec des migrants de toute l’Afrique de l’Ouest qui tentent de traverser le Sahara en route vers l’Europe. Elle a reçu des millions d’euros d’investissement de l’UE dans ses efforts pour freiner la migration via les passeurs.

