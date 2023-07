Véhicules électriques – L’ambition de Washington à travers les chiffres

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken vient de dévoiler, ce vendredi à Brisbane en Australie, la stratégie de son pays relative aux véhicules électriques :

Verbatim

« Aux États-Unis, le président Biden s’est fixé pour ambition de mettre en place 500 000 stations de recharge le long de nos routes dans les années à venir afin de s’assurer que nous disposons de l’infrastructure nécessaire pour soutenir les véhicules électriques.

Tritium possède une usine dans le Tennessee, où elle emploie environ 500 personnes. Elle fabriquera jusqu’à 30 000 de ces chargeurs dans le Tennessee chaque année pour atteindre l’objectif de 500 000 chargeurs dans tout le pays.

Il s’agit donc d’une contribution importante à ce que nous essayons de faire aux États-Unis pour développer notre réseau.

Elle reflète également ce qui est désormais un pilier de notre alliance, à savoir la transition vers une énergie propre. Et ce sont précisément des entreprises comme Tritium et le partenariat que nous avons qui font toute la différence.

Les investissements bilatéraux entre l’Australie et les États-Unis s’élèvent aujourd’hui à environ $1.3 milliards chaque année. Au cours des deux dernières années, la législation historique que le président Biden a fait adopter – entre la loi sur les infrastructures, la loi sur la réduction de l’inflation et la loi CHIPS – a permis d’ajouter environ 3,5 milliards de dollars d’investissements et de financements pour les entreprises australiennes qui sont à la pointe de cette transition technologique.

Article19.ma