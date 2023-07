Coupe du Roi Salmane – Match nul entre le Wydad de Casablanca et Al-Sadd Qatari

Le Wydad de Casablanca et Al-Sadd Qatari se sont quittés dos à dos (0-0), en match de la première journée du groupe B de la Coupe du Roi Salman des clubs champions 2023 de football, jeudi à Abha en Arabie Saoudite.

En plus du Wydad de Casablanca et Al-Sadd, le groupe B comprend Al Hilal Saoudi et Al-Ahly de Tripoli, issu du tour préliminaire.

L’autre club marocain en lice est le Raja de Casablanca, champion en titre, qui évolue dans le groupe D, avec la CR Belouizdad (Algérie) et club Al Koweït et Al Wahda émirati, issus du tour préliminaire.

Article19.ma