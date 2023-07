Crise du Niger – Coup de fil du secrétaire d’État américain Blinken au président nigérien Bazoum

Le secrétaire d’État Antony J. Blinken s’est entretenu aujourd’hui avec le président nigérien Mohamed Bazoum, selon le département d’État américain.

Le secrétaire d’État a fait part du soutien indéfectible des États-Unis au président Mohamed Bazoum et à la démocratie nigérienne.

Blinken a souligné que les États-Unis se tenaient aux côtés du peuple nigérien et des partenaires régionaux et internationaux pour condamner cette tentative de prise de pouvoir par la force et de renversement de l’ordre constitutionnel.

Le secrétaire d’État Blinken a souligné que le solide partenariat économique et sécuritaire des États-Unis avec le Niger dépend de la poursuite de la gouvernance démocratique et du respect de l’État de droit et des droits de l’homme.

En résumé, Washington soutient Bazoum mais la situation sur le terrain demeure confuse.

Point d’interrogation ?

