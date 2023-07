Justice – Kevin Spacey, double vainqueur de l’Oscar, acquitté d’agressions sexuelles par un tribunal anglais

Le très célèbre acteur américain Kevin Spacey a été acquitté, ce mercredi, d’agressions sexuelles sur quatre hommes à l’issue de son procès à Londres, a affirmé l’AFP.

Après un mois de débats et après avoir délibéré pendant 12 heures et 26 minutes, les jurés de la Southwark Crown Court de Londres ont déclaré la star – qui fête ses 64 ans mercredi – non coupable des neuf charges retenues contre lui, explique la même source.

Une fois le verdict annoncé, deux fois oscarisé pour ses rôles dans « American Beauty » (1999) et « Usual Suspects » (1995) a versé quelques larmes, visiblement de joie et de soulagement. Il a par la suite regardé le jury, a placé sa main sur le revers de son costume bleu et de sa chemise rose, et a dit « merci », révèle Associated Press.

« J’imagine que beaucoup d’entre vous peuvent comprendre que j’ai beaucoup à traiter après ce qui vient de se passer aujourd’hui », a déclaré Spacey avec humilité devant le tribunal de la Couronne de Southwark après avoir remercié une poignée de jurés dans le hall, poursuit Associated Press. « Je suis extrêmement reconnaissant au jury d’avoir pris le temps d’examiner attentivement toutes les preuves et tous les faits avant de prendre sa décision”, a témoigné l’acteur américain.

Accusations graves

Depuis l’ouverture du procès fin juin, Kevin Spacey, qui plaidait non-coupable de l’intégralité des accusations qui pesaient contre lui, a été présenté par l’accusation comme un harceleur sexuel usant de son influence pour agresser de jeunes hommes, souligne l’AFP.

L’acteur a évoqué des relations consenties et affirmé que certains faits étaient même purement inventés par les plaignants.

Quatre hommes l’accusaient d’agressions sexuelles entre 2001 et 2013, notamment à partir de 2004 lorsqu’il était directeur du théâtre londonien Old Vic.

L’accusation la plus grave contre l’acteur est celle d’un homme qui l’accusait de l’avoir « drogué » et d’avoir eu une activité sexuelle avec lui alors qu’il était endormi.

Ces accusations ont fait surface en 2017, au début du mouvement #metoo qui dénonçait les agressions et les chantages sexuelles exercés par les figures influentes de Hollywood sur les débutants et les plus jeunes. À l’époque, Kevin Spacey était l’une des stars majeures de la télévision, notamment grâce à son rôle dans la série à succès “House of Cards”. Il a été alors écarté de la série ainsi que d’autres projets.

