Vidéo – L’Inde secouée par un nouveau viol collectif sur fond de violences ethniques

L’Inde à nouveau secouée par une sordide affaire de viol. Une vidéo choquante montrant deux femmes nues exhibées, agressées puis violées par une foule d’hommes, dont certains sont armés de fusils, dans l’État de Manipur (nord-est de l’Inde), est devenue virale, déclenchant une vague d’émoi et d’indignation, rapporte Aljazeera.com dans un article daté du 20 juillet.

La vidéo de 26 secondes a été filmée le 4 mai, précise la même source, mais elle n’a commencé à faire le tour de la Toile qu’à partir du 19 juillet. On y voit des centaines d’hommes – dont certains semblent avoir 15 ans – de la tribu Meitei défilant nues et agressent sexuellement deux femmes âgées appartement à une tribu rivale, les Kuki-Zo, avant d’arriver dans un champ.

Scènes insupportables

Les agresseurs ont alors violé collectivement et brutalement l’une des femmes, âgée de 21 ans, et tué son frère qui tentait de la protéger, selon une plainte déposée auprès de la police. L’autre victime, âgée de 42 ans, a réussi à s’échapper avant de se faire violer, explique Aljazeera.com.

Le 20 juillet, le premier ministre indien Narendra Modi est enfin sorti de son silence, plus de deux mois après la tragédie, et a déclaré que l’incident avait rempli son cœur de « chagrin et de colère. »

Le silence a été constaté chez la police également. Il aura fallu le 20 juillet pour que soient arrêtés quatre hommes reconnus dans la vidéo de l’agression, souligne la presse indienne.

Violences ethniques

L’incident s’est produit le 4 mai, un jour après que des émeutes ethniques mortelles ont éclaté entre les Meitei, tribus principalement hindoues, et les Kuki-Zo, majoritairement chrétiens, dans l’État reculé de Manipur dans le nord-est de l’Inde, gouverné par le parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP).

Les Meiteis, qui constituent plus de la moitié des 3,5 millions d’habitants de Manipur, vivent principalement dans la capitale Imphal et dans la vallée prospère qui l’entoure, tandis que les tribus Kuki-Zo et Naga vivent dans les districts montagneux environnants, rappelle la même source.

D’après Aljazeera.com, au moins 130 personnes -pour la plupart des Kuki-Zo- ont été tuées et plus de 50 000 ont été déplacées depuis que les affrontements entre les deux communautés ont éclaté à cause d’une proposition visant à étendre aux Meiteis le système de quotas dans les emplois publics et dans l’éducation.

Article19.ma