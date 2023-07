C’est un bel hommage pour l’une des légendes qui ont marqué la scène culturelle au Maroc durant des décennies. La Fondation Tayeb Saddiki a annoncé la père du théâtre marocain, Tayeb Saddiki (1938-2016), ainsi que son œuvre théâtrale originale en langue française « Molière, ou pour l’amour de l’humanité », seront étudié dans le cadre de l’un des chapitres des manuels COLIBRIS 5 dédiés aux collèges de la mission française dans le Royaume, et ce dès l’année scolaire 2023-2024, a affirmé la MAP.

les élèves et générations futures auront ainsi l’occasion non seulement de découvrir l’un des auteurs dramatiques marocains les plus éminents qui aura marqué de son empreinte le théâtre mondial, mais également l’une de ses pièces originales écrites dans la langue de Molière, qui exprime un point de vue unique sur la vie du célèbre personnage tout en interrogeant la place de l’artiste dans la société, a indiqué la Fondation dans un communiqué cité par la MAP.

Chef-d’oeuvre théâtral

La troupe Masrah Ennas (le théâtre des gens) avait présenté au théâtre Montansier dans le château de Versailles la pièce, écrite en langue française par feu Tayeb Saddiki et produite par la Fondation Tayeb Saddiki avec le soutien du ministère de la Culture, et ce dans le cadre de la 26ème édition du mois Molière, a rappelé la même source.

A cette occasion, la Fondation compte organiser une tournée en faveur des écoles, afin de faire connaître cette pièce importante du répertoire de Saddiki, dont la musique de scène est composée par Abdelwahab Doukkali, avec une mise en scène de Hatim Saddiki dans la digne lignée de Masrah Ennass, une reconstruction dramaturgique de Baker Saddiki, ainsi qu’une scénographie signée Tarik Ribh, fait savoir le communiqué.

En parallèle à cette tournée future, à vocation culturelle, éducative et pédagogique, la saison prochaine, suite notamment au succès de leur première édition organisée durant la journée mondiale du théâtre en mars et de la journée nationale du théâtre en mai, les « journées Saddiki » seront désormais des rendez-vous annuels, durant lesquels se mêleront théâtre, arts vivants, rencontres, conférences, ateliers, masterclass, expositions et animations, d’après la même source.

Article19.ma