Formation – Les métiers du tourisme séduisent de plus en plus les jeunes au Maroc

La récente dynamique positive du tourisme au Maroc se fait ressentir à tous les niveaux, y compris en termes d’attractivité des établissements de formation. Ainsi, le nombre de candidatures par place pédagogique offerte pour intégrer les établissements de formation en tourisme est passé d’environ 4 en 2022 à 14 en 2023, soit plus du triple, a indiqué lundi le département de tutelle dans communiqué.

« Les chiffres parlent d’eux-mêmes, révélant un engouement croissant chez les aspirants du tourisme, attirés par des opportunités prometteuses et une formation en phase avec les besoins actuels de l’industrie », explique la même source.

En effet, afin de répondre aux évolutions du comportement des touristes à l’échelle mondiale, plusieurs nouvelles filières ont été créées dans les instituts de formation.

Parmi les nouvelles disciplines proposées, le tourisme digital, la e-réputation, la promotion et commercialisation des produits du terroir, la cuisine traditionnelle marocaine, le tourisme d’affaires et l’événementiel, la conception de projets écotouristiques, la cuisine gastronomique méditerranéenne ou encore l’hôtellerie internationale et de luxe.

Pour le ministère, l’engouement pour les métiers du tourisme est « particulièrement bienvenue après les années marquées par la pandémie de Covid, qui a entraîné une migration des compétences vers d’autres domaines d’activité, voire vers d’autres pays ».

L’année 2023 semble bien être celle de la reprise pour le tourisme au Maroc, après des années de disette à cause de la pandémie. Selon des chiffres publiés le 9 juin par le ministère, le les arrivées touristiques ont atteint 5,1 millions lors des cinq premier mois de cette année, soit une croissance de 20% par rapport à la même période de 2019, année de référence du secteur. Le mois de mai, quant à lui, affiche une croissance record de 55% avec 1,1 million d’arrivées comparé à 2019.

Une croissance qui a permis de booster les recettes touristiques, qui sont passées à 32 milliards de dirhams à fin avril 2023, soit 40% de plus que durant la même période de 2019.

