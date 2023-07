Digitalisation – Au Maroc, plus de 600 plateformes numériques pour faciliter les services administratifs

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a indiqué, lundi, que plus de 600 plateformes numériques ayant pour but de faciliter les services administratifs ont été recensées, selon une étude de terrain menée par son département au niveau de 75 administrations.

Il s’agit de plateformes institutionnelles qui offrent des informations sur les missions et prérogatives des établissements et administrations publics, de plateformes informatiques qui proposent des informations sur les services, procédures et décisions administratifs, selon Mme Mezzour.

Ce sont des plateformes « e-services garantissant des services électroniques à distance de manière simple et transparente », a précisé Mme Mezzour dans une réponse à une question orale sur « L’administration électronique », présentée par le groupe parlementaire Authenticité et Modernité à la Chambre des représentants.

+ Plateformes classées sur le portail en ligne « maroc.ma » par thèmes, en langues arabe, amazighe, anglaise, française et espagnole +

La ministre a expliqué que ces plateformes sont classées sur le portail en ligne « maroc.ma » par thèmes, en langues arabe, amazighe, anglaise, française et espagnole, avec une description de chacune d’elles, relevant, à cet égard, la diversité et la richesse de ces plateformes numériques marocaines.

Mme Mezzour a souligné que le gouvernement œuvre à l’accélération de la transformation numérique au Maroc, notamment à travers le renforcement de l’intégration et de la qualité de ce chantier, notant que le Royaume ambitionne de passer d’un pays « consommateur du numérique à un pays qui en produit », particulièrement via la délocalisation des services, ainsi que des startups capables de contribuer de manière efficace à la production locale de contenu numérique.

Article19.ma