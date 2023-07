[Point de vue] On peut s’allier même avec “le diable” pour répondre à la trahison des frères

Par Mohamed Chemssy *

Dans un article d’opinion publié le 19 juillet 2023 par notre confère assafir.ma, l’écrivain et avocat Mohamed Chemssy revient sur l’actualité phare de la semaine qui vient de s’écouler: l’officialisation, lundi 17 juillet, de la décision d’Israël de reconnaitre la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

L’auteur affirme que la trahison de ceux qu’il appelle “frères”, dans une allusion à l’Algérie et certains pays arabes, a poussé Rabat à s’allier avec Tel Aviv pour défendre son intégrité territoriale.

Voici le texte intégral de l’article en question, traduit en français par Article19.ma:

« Quand un frère te trahit et consacre tous ses efforts et toutes ses richesses pour te diviser, et que les (autres) frères sont incapables de maîtriser le frère perfide -certains parmi eux allant jusqu’à le soutenir avec des applaudissements-, dans ce cas-là ne blâmez pas le frère trahi pour s’être allié avec le diable. »

Ceci n’est pas le début d’un roman, ni le résumé d’un conte, mais une illustration vivante d’une réalité amère et dégoûtante que le Maroc a vécu et continue de vivre, voyant des frères renier ses bienfaits, et attaquer son intégrité territoriale, son histoire glorieuse, et sa civilisation dont les nombreuses traces sont encore conservées dans le Sud de l’Europe et dans les pays du Sahel.

Avec la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara, nous marquons un point important qui pèsera dans le préservation de notre intégrité territoriale, laquelle intégrité territoriale n’aurait pas eu besoin de tous ces reconnaissances de la part d’amis et d’ennemis, si les frères n’avaient pas comploté et nous n’avaient pas lâchés.

Non à l’amalgame entre le Sahara et la Palestine

Loin du discours des émotions et de lamentation, et essuyant les larmes de l’avilissement, le Maroc avance à pas fermes pour démontrer que le corbeau est de couleur noire, que le soleil rayonne et que le Sahara est marocain. Le destin de notre Sahara ne saurait être lié, par certains de nos frères, à celui de la Palestine occupée car l’Histoire et la géographie ne permettent pas d’échange ou de marché dans ces questions.

Israël est un État colonisateur et oppresseur d’un peuple sans défense, mais il est en même temps un État membre des Nations Unies, qui possède une influence et un poids planétaires dans les domaines politique, économique et militaire, ainsi que des lobbies tout-puissants à travers le monde entier. Faire adhérer (Israël) à l’intégrité territoriale du Maroc est une percée remarquable, que le dénommé (Abdelmadjid) Tebboune et ses sbires auraient échangée volontiers pour la moitié de leur pays s’ils en avaient la chance.

Les faux “frères”

L’Alliance Israélo-marocaine est une réponse aux desseins des frères qui ont ramené la Garde révolutionnaire iranienne pour entraîner les séparatistes à Tindouf -province historiquement marocaine-, et pour leur fournir des armes sophistiquées. Que voulez-vous que le Maroc fasse ?

Et ce gaz naturel algérien qui est offert gratuitement à quiconque enfonce ses griffes dans la chair du Maroc ? Qu’attendez-vous du Maroc, alors que même la « momie de Tunis » est apparue en train d’enlacer le patron des séparatistes, après lui avoir déroulé les tapis? Qu’est-ce que vous espérez que le Maroc fasse, alors qu’il dénombre les pays arabes frères qui reconnaissent l’entité fantoche (du polisario) comme État, et qu’un autre pays frère à opté pour une neutralité ambiguë comme si le Maroc était devenu l’égal d’une milice qui détient des gens par la force et la violence et avec l’appui des autorités algériennes? Et que dites-vous à propos du chantage africain subi par le Maroc?

Devons-nous attendre que Rabat soit assiégée, que Casablanca se fasse bombarder, et que Laayoune, Dakhla et Agadir se fassent capturer, et que ces guerres éclatent sans raison ?

Pragmatisme nécessaire

En rédigeant cet article, j’ai pensé aux propos de Winston Churchill: « Je suis prêt à m’allier avec le diable pour battre Hitler ». C’est par cette logique que Winston Churchill avait justifié son alliance avec Joseph Staline, leader de l’Union soviétique, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Encore une fois, je souligne qu’il faut qu’on fasse attention à ne pas tomber dans le piège de la supercherie, et à ne pas sombrer dans les émotions excessives qui sont soit motivées par un objectif idéologique, soit un signe d’absence de vision, de lutte erronée, et de lien hasardeux entre deux questions totalement différentes l’une de l’autre.

Le Maroc n’est pas plus fort que la Turquie, qui entretient des relations exceptionnelles avec Israël malgré les disputes passagères provoqués entre les deux parties pour des raisons politiques. Le Maroc ne sera pas comme l’Iran, qui instrumentalise sa fausse hostilité envers Israël pour faire chanter les États-Unis et l’Europe, et pour rallier les peuples arabes émotifs. L’Histoire nous dit que l’Iran n’a jamais bombardé Israël, ni soutenu les armées arabes dans leurs confrontations antérieures avec Israël. Les émotions ne construisent pas des Etats, et ne libèrent pas des terres. L’intérêt de notre pays doit passer avant celui des autres pays, quel que soit le niveau de notre proximité de ces pays. Avez-vous déjà entendu parler d’un homme qui voit sa maison et celle de son frère prendre feu, et qui se met à sauver la maison de son frère avant la sienne?

Biographie

Mohamed Chemssy est un romancier, journaliste, acteur associatif et avocat au barreau de Casablanca. Il a publié en 2020 son roman « Le sanctuaire » dans lequel il a abordé sa conception de la révolution, ses prérequis et ses piliers, ainsi que la nécessité de la fortifier par la science, la connaissance et la sagesse loin de tout extrémisme.

En 2021, Me Chemssy a sorti son second roman « Fleurs de fève » où il s’intéresse à la contre-révolution qui repose sur le coup d’État et sur l’instrumentalisation de tous les moyens, y compris la religion, pour asseoir le despotisme. Il a enchaîné avec un troisième roman intitulé « Notre cher Sahara » en 2022.

N/B : Les idées exprimées dans cette chronique n’engagent que leur auteur.

Article19.ma