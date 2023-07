FLASH / Élections en Espagne – Les bureaux de vote ont fermé à 18h00 GMT, en attendant les résultats qui seraient favorables à la droite

En Espagne, les bureaux de vote ont fermé à 20h00 heure locale (18h00 GMT) lors des élections générales anticipées, marquées par des divergences idéologiques et la perspective de voir le 1er parti d’extrême droite au gouvernement depuis la fin de la dictature de Franco dans les années 1970.

À noter que le taux de participation s’élevait à 53% à 18h00 heure locale (16h00 GMT), en baisse par rapport aux 56,85% enregistrés lors des élections précédentes en novembre 2019, selon la chaîne Al Jazeera.

Le Premier ministre Pedro Sanchez, du Parti socialiste ouvrier (PSOE), affronte dans cette échéance inédite le chef du Parti populaire de droite, Alberto Nunez Feijoo.

Alors que l’Espagne lutte contre une vague de chaleur étouffante, son service postal a indiqué vendredi que les votes par correspondance avaient déjà dépassé le chiffre record de 2,4 millions.

+ Sondages favorables à la droite +

L’Espagne pourrait connaître sa première participation de l’extrême droite au gouvernement depuis l’époque de Francisco Franco. Des sondages réalisés au cours de la dernière semaine de campagne ont montré que le Parti populaire (PP) de centre-droit et le parti anti-musulman et anti-féministe Vox ont obtenu suffisamment de sièges pour former une coalition.

Le PP devait remporter 150 sièges, tandis que Vox en avait 31, ce qui lui permettait d’obtenir la majorité au sein d’un parlement de 350 sièges, selon un sondage GAD3 réalisé auprès des électeurs et publié après la fermeture des bureaux de vote

Une enquête réalisée par Sigma Dos prédit 145-150 sièges pour le PP et 24-27 sièges pour Vox, ce qui pourrait signifier que les deux partis n’atteindraient pas la fourchette basse de son sondage.

Les socialistes devraient remporter 112 sièges, selon GAD3, et 113-118 sièges selon Sigma Dos, tandis que la plateforme d’extrême gauche dirigée par la ministre du travail Yolanda Diaz devrait obtenir soit 27 sièges, soit 28-31 sièges.

GAD3 a déclaré que son sondage avait été réalisé auprès de 10 000 personnes et qu’il avait été clôturé le 22 juillet. L’enquête de Sigma Dos, réalisée auprès de 17 000 personnes, s’est achevée dimanche.

Article19.ma