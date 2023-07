Inédit – Quand Xi Jinping reçoit un « diplomate » américain âgé de 100 ans, que lui dit-il ?

Le président chinois Xi Jinping, lors de sa rencontre avec le célèbre ex Secrétaire d’État américain, Henry Kissinger à la maison des hôtes à Pékin jeudi dernier, a souligné que Kissinger a récemment célébré son 100ème anniversaire et qu’il a effectué plus de 100 visites en Chine au fil des ans.

« Ces deux centenaires donnent à cette visite une signification particulière.

M. Xi a déclaré qu’il y a 52 ans, alors que la Chine et les États-Unis se trouvaient à un point d’inflexion crucial, le président Mao Zedong, le premier ministre Zhou Enlai, le président Richard Nixon et M. Kissinger, avec leur vision stratégique extraordinaire, ont pris la bonne décision pour la coopération Chine-États-Unis et ont lancé le processus de normalisation des relations Chine-États-Unis. Cette décision a été bénéfique pour les deux pays et a changé le monde, a rapporté Wang Yi, témoin à cette « rencontre historique » car elle se déroule en pleine crise politique Americano-Chinoise au sujet de Taïwan entre autres.

Le peuple chinois accorde une grande importance à l’amitié, a déclaré M. Xi. « Nous n’oublierons jamais nos anciens amis, ni vos contributions historiques à la promotion de la croissance des relations sino-américaines et au renforcement de l’amitié entre les deux peuples. »

M. Xi a souligné que le monde subissait des transformations considérables, inédites depuis un siècle, et que le paysage international connaissait des changements majeurs. « La Chine et les États-Unis sont une fois de plus à la croisée des chemins, ce qui nécessite une nouvelle décision de la part des deux parties sur la voie à suivre.

À l’avenir, la Chine et les États-Unis peuvent s’aider mutuellement à réussir et à prospérer ensemble, la clé étant de suivre les trois principes du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération gagnant-gagnant, a-t-il déclaré.

« La Chine est prête, sur cette base, à explorer avec les États-Unis la bonne manière pour les deux pays de s’entendre et de faire progresser leurs relations, ce qui sera bénéfique pour les deux parties et apportera des avantages au monde entier », a déclaré M. Xi.

Il a exprimé l’espoir que M. Kissinger et d’autres personnes clairvoyantes aux États-Unis puissent continuer à jouer un rôle constructif dans le rétablissement des relations entre la Chine et les États-Unis sur la bonne voie.

M. Kissinger a remercié le président Xi de l’avoir rencontré à la Villa 5 de la maison des hôtes d’État de Diaoyutai, où il avait rencontré les dirigeants chinois lors de sa première visite en Chine. Il a souligné que les relations entre les États-Unis et la Chine sont essentielles à la paix et à la prospérité des deux pays et du monde entier.

M. Kissinger a exprimé son engagement à faire des efforts continus pour faciliter la compréhension mutuelle entre les peuples américain et chinois.

