Mondial féminin – Visa envoie 32 supporters marocains assister au match inaugural des Lionnes de l’Atlas en Australie

Solidarité. Visa, leader mondial des paiements numériques et partenaire de la Coupe du monde féminine de la FIFA qui se déroule du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, a envoyé par avion trente-deux Marocains titulaires d’une carte Visa pour assister au premier match du Maroc à Melbourne.

Selon un communiqué de Visa dont Article19.ma a obtenu une copie, ces 32 supporters auront l’occasion d’encourager les Lionnes de l’Atlas lors de leur premier match de la phase des poules contre l’Allemagne, dimanche 24 juillet.

Outre les billets VIP pour assister au match, lesdits supporters ont reçu des billets d’avion aller-retour pour deux personnes, un séjour de 6 nuits dans un hôtel 5 étoiles, le transport pour tous les matchs, une carte Visa prépayée d’une valeur de 300 dollars, des cadeaux locaux d’une valeur de 200 dollars, la participation à des événements Visa en Australie et l’accès à une assistance médicale et à une équipe d’assistance Visa pendant toute la durée de leur séjour.

Premier pays arabe à se qualifier à la Coupe du monde féminine de football, le Maroc est tombé dans le groupe H, aux côtés notamment de l’Allemagne, deuxième actuellement du classement FIFA et deuxième meilleure sélection dans l’histoire de la compétition), ainsi que de la Corée du Sud et de la Colombie.

+ Soutien aux athlètes +

Visa affirme avoir mené « une large campagne marketing » visant à stimuler l’enthousiasme des audiences locales et du public. En outre, Ghizlane Chebbak et Fatima Tagnaout de l’équipe du Maroc font partie du programme Team Visa de cette année, qui vise à aider les athlètes à s’épanouir sur le plan personnel et professionnel grâce à un soutien financier et à une assistance en matière d’activités philanthropiques, d’outils d’alphabétisation financière et de ressources consacrées à la santé mentale et au bien-être.

« Visa est fière de mener cette initiative, qui va au-delà de l’événement sportif lui-même, laissant un impact durable sur toutes les personnes impliquées, en particulier dans les pays participants. Nous avons travaillé avec nos banques partenaires pour créer une expérience enrichissante, non seulement à partir de paiements numériques pratiques et sûrs, mais aussi en étant en mesure d’aider les Marocains à se rendre en Australie pour vivre une expérience vraiment spéciale de voir nos jeunes femmes jouer et nous rendre fiers. Nous souhaitons à l’équipe marocaine tout le succès possible dans le tournoi « , a déclaré Sami Romdhane, Country Manager pour le Maroc chez Visa.

Tout au long du tournoi, Visa engagera également le prix Visa Player of the Match pour soutenir les petites entreprises appartenant à des femmes (WSMB) avec un total de $500.000 de subventions pour les 64 matchs et les 32 pays qualifiés.

Article19.ma