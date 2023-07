Le département d’État annonce le « leadership program » pour les visiteurs internationaux de plus de 100 pays

En 2023, dans le cadre des efforts continus visant à accroître l’impact mondial des programmes d’échange du Département d’État américain, le Bureau des affaires éducatives et culturelles (ECA) du Département attribuera 259 petites subventions à des anciens du Programme de leadership des visiteurs internationaux (IVLP) provenant de 103 pays.

L’IVLP est le principal programme d’échange professionnel du ministère, qui permet à des dirigeants étrangers actuels et émergents dans divers domaines de venir aux États-Unis pour en faire l’expérience directe et cultiver des relations durables avec leurs homologues américains. L’initiative IVLP Impact Awards de l’ECA fournit un soutien de suivi aux anciens participants afin qu’ils tirent parti de leur expérience d’échange aux États-Unis et mettent en œuvre des projets innovants et significatifs pour relever les défis et promouvoir les opportunités dans leurs communautés d’origine, partout dans le monde.

Les thèmes des projets d’impact de 2023 couvriront les priorités clés de la politique étrangère des États-Unis et des pays partenaires, notamment la promotion de l’éducation aux médias et la lutte contre la désinformation, la promotion de solutions climatiques, le soutien à la gouvernance démocratique, et bien plus encore.

– – Pour les demandes de renseignements de la presse : ECA-Press@state.gov. Pour en savoir plus sur l’IVLP Impact Awards et ses lauréats, veuillez consulter le site : https://eca.state.gov/ivlp/ivlp-impact-awards.

Article19.ma