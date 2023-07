Vols commerciaux: Brussels Airline et ML Tours s’allient pour ajouter 175.000 sièges entre Bruxelles et 4 villes marocaines

La compagnie aérienne belge Brussels Airlines et ML Tours, agence de voyage spécialisée dans les vols de Belgique et des Pays-Bas à destination du Maroc depuis 2009, ont conclu un partenariat de 3 ans visant à renforcer la desserte aérienne entre Bruxelles et plusieurs villes marocaines, annonce le site spécialisé aviation24.be.

L’accord prévoit des vols entre la capitale belge et quatre destinations marocaines, à savoir Al Hoceima, Nador, Oujda et Tanger, explique la même source, ajoutant que ce partenariat entre la filiale de Lufthansa et le voyagiste ML offrira 175.000 places sur ces itinéraires et se concentrera principalement sur des vols réguliers pendant la saison estivale. À noter que la liaison avec Al Hoceima sera exploitée toute l’année sous forme de vols charters.

Ce partenariat entre Brussels Airlines et ML Tours a pour objectif de “répondre aux besoins des voyageurs MRE (Marocains résidents à l’étranger), des touristes et des voyageurs d’affaires, en offrant des liaisons pratiques entre l’aéroport de Bruxelles et le Maroc”, souligne aviation24.be.

La même source ajoute que les deux parties se félicitent de ce partenariat, Brussels Airlines y voyant un moyen de renforcer sa position sur le marché des loisirs et de contribuer à sa stratégie à long terme dans ce segment. ML Tours considère l’accord comme un moyen d’augmenter son offre de vols vers les villes marocaines mentionnées tout en fournissant une base de passagers stable pour Brussels Airlines. Le partenariat devrait bénéficier aux clients belges et néerlandais.

Article19.ma