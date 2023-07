LifeStyle – Le Maroc augmente à nouveau ses importations de noix qui s’élèvent à $186 millions en 2022

Un fruit sec incontournable pour déguster un bin verre de thé à la menthe. Le Maroc a de nouveau augmenté ses importations de noix, comme le montrent les statistiques d’importation de janvier à avril 2023, rapporte EastFruit.

À noter que les importations avaient augmenté rapidement au cours des dernières années, mais ont chuté en 2022. Néanmoins, au cours des quatre premiers mois de l’année en cours, la situation a changé en sens inverse., ajoute la même source.

Depuis 2016, les importations augmentaient chaque année de 45 à 50 % et, en 2020, le taux de croissance était de 90 %. En 2021, les importations de noix ont atteint leur record de plus de 50 000 tonnes.

Le Maroc se classe 22e au classement mondial des plus gros importateurs de noix. La structure des importations comprend les noix de cajou, les noisettes, les pistaches et plusieurs autres catégories, les amandes décortiquées et les noix en coque étant les plus importantes. Les amandes représentent 74% des importations totales de noix au Maroc (en valeur), et la part des noix est de 13%.

+ En 2022, les importations totales de noix s’élevaient à plus de $186 millions +

Les amandes sont cultivées avec succès au Maroc, mais la production n’est pas suffisante pour satisfaire la demande du marché. Ainsi, les importations d’amandes ont augmenté. Cependant, en 2022, la production nationale d’amandes a augmenté et les importations ont chuté d’environ 20 % d’une année sur l’autre.

En 2022, les importations ont également augmenté sur le segment de la noix, avec pour principale raison une baisse des importations en provenance de Chine (l’un des principaux fournisseurs). En conséquence, les importations de noix en coque ont diminué de 10 %.

Néanmoins, avec des stocks plus faibles de la récolte de l’année dernière, les importateurs marocains ont augmenté leurs volumes d’achat et ont importé plus de 20 000 tonnes de noix en janvier-avril 2023. Comme ces mois sont importants pour les importations de plusieurs catégories de noix, les importations totales de noix devraient augmenter à nouveau en 2023.

Il est intéressant de noter qu’en 2022, les importations n’ont diminué que dans les segments des amandes et des noix en coque. Parallèlement, les importations d’autres catégories, telles que les noix de cajou, les pistaches en coque, les noisettes décortiquées, ont continué de croître.

En 2022, les importations totales de noix s’élevaient à plus de 186 millions de dollars au Maroc en termes de valeur, les États-Unis étant le principal fournisseur grâce à leur position de leader sur le marché mondial des noix. La liste des autres fournisseurs importants comprenait également la Chine et le Chili qui se sont classés 10e et 11e dans le classement mondial des exportateurs de noix.

Le Maroc importe des amandes décortiquées principalement des États-Unis et d’Espagne. En 2019, ils ont été rejoints par le Portugal. Les noix sont importées de Chine, des États-Unis et du Chili. En 2018, la liste des fournisseurs comprenait également l’Argentine. En 2022, l’Argentine est de nouveau entrée dans la liste.

+ Les noix d’acajou importées du Vietnam +

Les noix de cajou décortiquées sont expédiées au Maroc depuis le Vietnam. En 2021, le Vietnam a été rejoint par la Côte d’Ivoire, l’un des principaux exportateurs mondiaux de noix de cajou.

Les États-Unis sont le plus gros fournisseur de pistaches du Maroc. Les pistaches sont également importées d’Iran, de Turquie et de Grèce. En 2023, la Grèce a retrouvé sa place sur le marché marocain de la pistache.

Les noisettes décortiquées sont importées au Maroc principalement depuis la Turquie (le leader mondial des exportations), l’Espagne et l’Italie expédiant des volumes nettement inférieurs. En 2023, la géographie des importations de noisettes s’élargit : la Géorgie réapparaît dans la liste des fournisseurs et l’Azerbaïdjan exporte pour la première fois vers le Maroc.

Les listes de catégories de noix et de pays exportateurs incluent également des noms et des fournisseurs plus exotiques. Les châtaignes sont expédiées au Maroc depuis la Chine et l’Espagne, les noix du Brésil – du Pérou et de Bolivie (leader avant 2021), les noix décortiquées – d’Ukraine et des USA. Depuis 2021, le Maroc importe également des noix de kola de Côte d’Ivoire. Avant 2021, le Maroc importait des noix de macadamia d’Afrique du Sud et des noix de pécan et des pignons de pin des États-Unis et du Mexique. (Source: East Fruit)

